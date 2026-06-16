Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков заявил, что футбольной команде Бразилии на чемпионате мира 2026 года недостает забивного нападающего.
- Сборная Бразилии сыграла вничью с марокканцами в стартовом матче чемпионата мира со счетом 1:1.
- Кирьяков выразил сомнение в способности нынешней сборной Бразилии добиться победы на чемпионате мира без сильного центрального нападающего.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Футбольной команде Бразилии на чемпионате мира 2026 года недостает забивного нападающего, какими в свое время были Ромарио, Роналдо и Бебето, заявил РИА Новости экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков.
"Сборная Бразилии всегда славилась индивидуальными действиями своих игроков. Это команда, которая заточена на то, чтобы использовать сильные качества своих футболистов. Хотя как таковой комбинационной игрой, которая есть, например, у испанцев, бразильцы никогда не отличались. У них все и всегда решали звезды. Но могут ли сегодняшние звезды добыть победу на чемпионате мира - это вопрос", - сказал Кирьяков.
"Мы не видим у команды такого сильного центрального нападающего, какими в свое время были Ромарио, Роналдо или Бебето. Форвардов, которые выручали в решающие моменты и забивали нужные голы. Таких игроков в сборной Бразилии сейчас нет. Да, есть (забивший марокканцам) Винисиус Жуниор, но центральный нападающий высокого уровня в команде отсутствует. И сможет ли сборная Бразилии без него выиграть чемпионат мира – тоже вопрос", - добавил собеседник агентства.