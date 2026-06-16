Кирьяков высказался о сборной Бразилии

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Футбольной команде Бразилии на чемпионате мира 2026 года недостает забивного нападающего, какими в свое время были Ромарио, Роналдо и Бебето, заявил РИА Новости экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков.