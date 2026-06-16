Кирьяков рассказал, как сборная Кабо-Верде завоевала очко с Испанией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо-Верде со счетом 0:0 в стартовом матче чемпионата мира.
- Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что на результат матча повлияли недооценка испанцами своего соперника и отличная игра вратаря сборной Кабо-Верде.
- Кирьяков полагает, что во втором матче сборная Испании будет действовать по-другому и постарается подтвердить свой статус фаворита чемпионата мира.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Испанские футболисты недооценили команду Кабо-Верде, но во втором туре группового этапа успокоят своих болельщиков и подтвердят статус одного из фаворитов чемпионата мира, заявил РИА Новости бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков.
Сборная Испании в стартовой игре мундиаля в понедельник сыграла вничью с дебютантом чемпионата мира - командой Кабо-Верде со счетом 0:0. Во втором туре команда тренера Луиса де ла Фуэнте 21 июня встретится с футболистами Саудовской Аравии.
"Можно сказать, что на результат матча повлияли и недооценка испанцами своего соперника, и отличная игра вратаря сборной Кабо-Верде. Такие игры случаются. Понятно, что испанцы не показали всей своей силы. Но и футболисты сборной Кабо-Верде продемонстрировали, что если выходишь с хорошей мотивацией и правильно играешь против фаворита, то можно завоевать очко. Весь турнир от обороны не отыграешь: для того, чтобы выходить дальше, надо побеждать. В отдельном матче у таких команд получается использовать свой шанс", - сказал Кирьяков.
"Испанцы во втором матче будут действовать совсем по-другому. Они понимают, что провалили старт турнира, и сейчас им надо доказать своим поклонникам, что они тоже являются одними из фаворитов чемпионата мира", - добавил собеседник агентства.