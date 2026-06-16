Кирьяков рассказал, как сборная Кабо-Верде завоевала очко с Испанией

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Испанские футболисты недооценили команду Кабо-Верде, но во втором туре группового этапа успокоят своих болельщиков и подтвердят статус одного из фаворитов чемпионата мира, заявил РИА Новости бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков.

"Испанцы во втором матче будут действовать совсем по-другому. Они понимают, что провалили старт турнира, и сейчас им надо доказать своим поклонникам, что они тоже являются одними из фаворитов чемпионата мира", - добавил собеседник агентства.