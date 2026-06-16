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Кирьякова поразили сборные Марокко и Германии на старте чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
11:47 16.06.2026 (обновлено: 12:39 16.06.2026)
Кирьякова поразили сборные Марокко и Германии на старте чемпионата мира

Кирьяков: самое яркое впечатление на ЧМ произвели сборные Марокко и Германии

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкСергей Кирьяков
Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Сергей Кирьяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-форвард национальной команды Сергей Кирьяков заявил, что футболисты сборных Марокко и Германии оставили самые яркие впечатления в первых матчах чемпионата мира 2026 года.
  • Сборная Марокко сыграла вничью с бразильцами со счетом 1:1.
  • Сборная Германии разгромила сборную Кюрасао со счетом 7:1.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты сборных Марокко и Германии оставили самые яркие впечатления в первых матчах чемпионата мира 2026 года, заявил РИА Новости экс-форвард национальной команды Сергей Кирьяков.
Марокканцы в первом матче группового этапа сыграли вничью с бразильцами – 1:1. Немцы в стартовой встрече разгромили сборную Кюрасао – 7:1.
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"Мне очень понравилась сборная Марокко. В игре с бразильцами они, честно говоря, неожиданно провели хороший и сильный матч. И даже удивительно: в противоборстве с такой хорошей командой, как сборная Бразилии, они моментами владели инициативой и контролировали мяч", - сказал Кирьяков.
"Немцы провалили первый тайм матча со сборной Кюрасао, но во втором показали всю свою силу и мощь. Они доказали, что действительно являются одними из фаворитов чемпионата мира. На сегодняшний день сборные Марокко и Германии проявили себя на очень высоком уровне среди всех команд, которые стартовали на турнире", - отметил собеседник агентства.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Соревнование завершится 19 июля.
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ФутболСпортМароккоГерманияСергей КирьяковКюрасаоЧМ по футболу 2026
 
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