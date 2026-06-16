Кирьякова поразили сборные Марокко и Германии на старте чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-форвард национальной команды Сергей Кирьяков заявил, что футболисты сборных Марокко и Германии оставили самые яркие впечатления в первых матчах чемпионата мира 2026 года.
- Сборная Марокко сыграла вничью с бразильцами со счетом 1:1.
- Сборная Германии разгромила сборную Кюрасао со счетом 7:1.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты сборных Марокко и Германии оставили самые яркие впечатления в первых матчах чемпионата мира 2026 года, заявил РИА Новости экс-форвард национальной команды Сергей Кирьяков.
Марокканцы в первом матче группового этапа сыграли вничью с бразильцами – 1:1. Немцы в стартовой встрече разгромили сборную Кюрасао – 7:1.
"Немцы провалили первый тайм матча со сборной Кюрасао, но во втором показали всю свою силу и мощь. Они доказали, что действительно являются одними из фаворитов чемпионата мира. На сегодняшний день сборные Марокко и Германии проявили себя на очень высоком уровне среди всех команд, которые стартовали на турнире", - отметил собеседник агентства.