Европарламенту придется возобновить диалог с Россией, заявил Картайзер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европарламенту в какой-то момент придется возобновить официальный диалог с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Европарламенту в какой-то момент придется возобновить официальный диалог с РФ, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, его заявление есть в распоряжении РИА Новости.
Издание Politico сообщило во вторник, что Европарламент хочет начать проверку в отношении Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации представителей Европарламента и Госдумы. Председатель ЕП Роберта Метсола обратилась с письмом в надзорный орган института с просьбой о проверке.
"В какой-то момент парламенту также придется возобновить официальный диалог с соответствующими российскими институтами", - считает Картайзер.
Евродепутат также отметил, что никогда не скрывал неформальный диалог с РФ.
"С мая 2025 года я открыто и прозрачно инициировал и продолжал неформальный диалог с российскими парламентариями", - подчеркнул он.