Краткий пересказ от РИА ИИ Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европарламенту в какой-то момент придется возобновить официальный диалог с Россией.

БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Европарламенту в какой-то момент придется возобновить официальный диалог с РФ, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, его заявление есть в распоряжении РИА Новости.

Издание Politico сообщило во вторник, что Европарламент хочет начать проверку в отношении Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации представителей Европарламента и Госдумы . Председатель ЕП Роберта Метсола обратилась с письмом в надзорный орган института с просьбой о проверке.

"В какой-то момент парламенту также придется возобновить официальный диалог с соответствующими российскими институтами", - считает Картайзер.

Евродепутат также отметил, что никогда не скрывал неформальный диалог с РФ.