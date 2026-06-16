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Европарламенту придется возобновить диалог с Россией, заявил Картайзер - РИА Новости, 16.06.2026
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14:18 16.06.2026 (обновлено: 14:25 16.06.2026)
Европарламенту придется возобновить диалог с Россией, заявил Картайзер

Картайзер: Европарламенту придется возобновить официальный диалог с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европарламенту в какой-то момент придется возобновить официальный диалог с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Европарламенту в какой-то момент придется возобновить официальный диалог с РФ, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, его заявление есть в распоряжении РИА Новости.
Издание Politico сообщило во вторник, что Европарламент хочет начать проверку в отношении Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации представителей Европарламента и Госдумы. Председатель ЕП Роберта Метсола обратилась с письмом в надзорный орган института с просьбой о проверке.
"В какой-то момент парламенту также придется возобновить официальный диалог с соответствующими российскими институтами", - считает Картайзер.
Евродепутат также отметил, что никогда не скрывал неформальный диалог с РФ.
"С мая 2025 года я открыто и прозрачно инициировал и продолжал неформальный диалог с российскими парламентариями", - подчеркнул он.
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РоссияЕвропарламентФернан Картайзер
 
 
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