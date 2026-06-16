ISU в ближайшие недели вернется к вопросу допуска россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов обсуждался на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) 13 июня на Тенерифе.
- Результаты дальнейшего анализа по вопросу участия фигуристов из России и Белоруссии будут представлены на следующем заседании совета ISU в ближайшие недели.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вопрос допуска россиян обсуждался на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) и будет вновь рассмотрен в ближайшие недели, заявил РИА Новости представитель ISU.
"Тема участия фигуристов из России и Белоруссии была поднята на заседании совета ISU в субботу, 13 июня, на Тенерифе. Проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели. ISU пока воздержится от дальнейших комментариев", - говорится в сообщении ISU.
Российские и белорусские спортсмены остаются отстраненными ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Милане, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.