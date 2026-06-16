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ISU в ближайшие недели вернется к вопросу допуска россиян - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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12:26 16.06.2026 (обновлено: 12:59 16.06.2026)
ISU в ближайшие недели вернется к вопросу допуска россиян

ISU в ближайшие недели вернутся к вопросу допуска российских спортсменов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов обсуждался на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) 13 июня на Тенерифе.
  • Результаты дальнейшего анализа по вопросу участия фигуристов из России и Белоруссии будут представлены на следующем заседании совета ISU в ближайшие недели.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вопрос допуска россиян обсуждался на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) и будет вновь рассмотрен в ближайшие недели, заявил РИА Новости представитель ISU.
"Тема участия фигуристов из России и Белоруссии была поднята на заседании совета ISU в субботу, 13 июня, на Тенерифе. Проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели. ISU пока воздержится от дальнейших комментариев", - говорится в сообщении ISU.
Российские и белорусские спортсмены остаются отстраненными ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Милане, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.
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Международный союз конькобежцев (ISU)Россия
 
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