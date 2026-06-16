"Дочь России" или "предатель"? Страна разделилась из-за Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка на протяжении многих лет была кумиром огромного количества людей по всему миру, а уже в России Елена Исинбаева и вовсе в какой-то момент была спортсменом номер один. Ее действительно обожали и поражались, насколько доброжелательной и приятной в общении великая атлетка оставалась, несмотря на все титулы. Однако затем Исинбаева сбежала в Испанию, сделала оттуда ряд странных высказываний и задолжала налоговой. В итоге страна буквально разделилась в отношении Елены, причем среди как сторонников, так и противников есть не менее великие люди, чем сама Исинбаева.

"Пусть закроет свой рот"

В августе 2016 году россиянку избрали в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) на восемь лет, так что срок ее полномочий закончился после Игр в Париже в 2024 году. Собственно, ее время на посту затронуло период санкций против российских спортсменов, но не было ни одного комментария или действия со стороны Исинбаевой в поддержку наших ребят.

Вместо этого она зачем-то рассказывала, что служба в армии и воинские звания носили номинальный характер и никакого реального отношения к ним она не имела. Что, конечно же, легко опровергалось буквально за пару секунд поисков в сети. Были и другие непонятные высказывание со стороны чемпионки, суть и причину которых мало кто понял. Не добавляли хорошей репутации Исинбаевой и регулярные новости про долги Федеральной налоговой службе (ФНС), при этом счета бывшей спортсменки не блокировались по данным сервиса “БИР-Аналитик”.

На этом фоне на Елену предсказуемо вылилось немало критики. Особенно ярко высказалась на тот момент президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, разнесшая двукратную олимпийскую чемпионку и призвавшая ту “закрыть рот”.

"Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. "Я с Бахом дотерла, а майор — это всё номинально". Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже немаленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих. Не приму особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь ", — подчеркнула Вяльбе в интервью РИА Новости.

« “Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться. Она одна из немногих, кто такое решение принял. Все остальные здесь. Великие хоккеисты возвращаются в Россию, хотя могли остаться там и жить спокойно. У них для этого есть все, но они выбирают жить по-другому ", — сказал РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Раз это Исинбаева, то появляется такой повод для обсуждения. То, что такая информация не добавляет позитива ее имиджу, это правда. И если ты собрался покинуть свою родину, то хотя бы сделай это красиво. Но это ее жизнь, и она ее определила для себя. Ей самой надо думать и принимать решения. Мне кажется, что не надо на это обращать внимания. Может быть, она даже не подозревает, что у нее есть такие проблемы, для нее ведь это копейки", - добавил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Лена не будет работать против России"

Но при этом необходимо сказать, что Исинбаеву в этой ситуации также поддержало очень немало людей, причем среди них были очень влиятельные и известные. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что "не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину". Его в этом заявлении полностью поддержала его жена и по совместительству олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

« "Я его (Пескова) абсолютно поддерживаю. Человек жил там задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше - не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России. Да, (Исинбаева могла иметь ввиду) что она не надевала форму и не защищала Родину военными способами, только на спортивных фронтах. Поэтому нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать", - сказала Навка РИА Новости в рамках шоу "На два слова".

А трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин и вовсе назвал Исинбаеву “уникальной дочерью России”, призвав отстать от великой спортсменки.

"Елена Гаджиевна Исинбаева - уникальная дочь России, уникальный маститый спортсмен, она не раз принимала на себя сложные проявления, когда была не только олимпийской атлеткой, но и участвовала в работе олимпийского комитета. Когда Елена Гаджиевна готовилась под началом своего тренера, в том числе за рубежом, это было нормальной практикой. Так случилось, что предполагаемые перспективы, в том числе места жительства, были сформированы тогда, а не сейчас. Только и всего. Не трогайте ее. Случай с Еленой Исинбаевой - это попытка спекуляции, под которой нет ни капли оснований. Ее пытаются смешать с общим, трудно сопоставимым, нагнетаемым негативным отношением. Это не к ней. Это точно не к ней", - отметил он в интервью РИА Новости.