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Сборную Ирана ущемили в правах на чемпионате мира, считает тренер - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
08:44 16.06.2026
Сборную Ирана ущемили в правах на чемпионате мира, считает тренер

Галенои считает, что сборную Ирана ущемили в правах на чемпионате мира.

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАмир Галенои
Амир Галенои - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Амир Галенои. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои считает, что команду ущемили в правах на чемпионате мира.
  • Национальной сборной Ирана запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
  • Тренер отметил, что перемещения команды планируют без учета мнения игроков.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои считает, что команду ущемили в правах на чемпионате мира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. Во вторник сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в Лос-Анджелесе.
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"Наша команда, вероятно, больше всех поражена в правах на всем кубке", - сказал Галенои на пресс-конференции.
Он сообщил, что перемещения команды будто планируют без учета мнения игроков.
"Мы должны были провести две ночи до игры, они не разрешили. И мы должны были остаться сегодня и восстанавливаться... Мы не знаем, почему они возвращают нас", - сказал тренер.
Пресс-конференция, как передает корреспондент РИА Новости, заняла около десяти минут. Многим журналистам не дали задать вопрос, тренер поспешил покинуть зал.
ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.
База Ирана находится в Тихуане. РИА Новости в конце мая, изучив статистику преступлений, выяснило, что средний показатель убийств в этом городе превосходит общемировой в 11 раз.
Перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.
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