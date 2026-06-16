Сборную Ирана ущемили в правах на чемпионате мира, считает тренер

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои считает, что команду ущемили в правах на чемпионате мира.

Национальной сборной Ирана запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.

Тренер отметил, что перемещения команды планируют без учета мнения игроков.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои считает, что команду ущемили в правах на чемпионате мира.

Канады и Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США Мексики . Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. Во вторник сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в Лос-Анджелесе

"Наша команда, вероятно, больше всех поражена в правах на всем кубке", - сказал Галенои на пресс-конференции.

Он сообщил, что перемещения команды будто планируют без учета мнения игроков.

"Мы должны были провести две ночи до игры, они не разрешили. И мы должны были остаться сегодня и восстанавливаться... Мы не знаем, почему они возвращают нас", - сказал тренер.

Пресс-конференция, как передает корреспондент РИА Новости, заняла около десяти минут. Многим журналистам не дали задать вопрос, тренер поспешил покинуть зал.

ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона , однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.

База Ирана находится в Тихуане . РИА Новости в конце мая, изучив статистику преступлений, выяснило, что средний показатель убийств в этом городе превосходит общемировой в 11 раз.