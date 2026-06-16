Главный тренер сборной Ирана появился перед журналистами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои появился перед журналистами после игры с Новой Зеландией.
- Первый матч Иран сыграл вничью с Новой Зеландией со счетом 2:2.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои появился перед журналистами после игры с Новой Зеландией, передает корреспондент РИА Новости.
Представитель иранской сборной вышел следующим после коллеги из Новой Зеландии Даррена Бейзли.
Первый матч Иран сыграл вничью с Новой Зеландией со счетом 2:2.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира после игры в калифорнийском Инглвуде (округ Лос-Анджелес) против Новой Зеландии иранская сборная там же встретится с Бельгией 21 июня, а 26 июня сыграет против Египта в Сиэтле.
База Ирана находится в Тихуане. РИА Новости в конце мая, изучив статистику преступлений, выяснило, что средний показатель убийств в этом городе превосходит общемировой в 11 раз. Перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.
ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено. Посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.