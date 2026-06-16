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Участие Ирана в ЧМ является посланием надежды, сказал болельщик - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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05:56 16.06.2026
Участие Ирана в ЧМ является посланием надежды, сказал болельщик

Иранский болельщик Рахмани: матч с Новой Зеландией – послание надежды

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Ирана
Болельщики сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Болельщики сборной Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский болельщик Хоссейни Рахмани заявил, что участие Ирана в чемпионате мира по футболу является посланием надежды для жителей страны.
  • Жители Тегерана активно смотрят матч сборных Ирана и Новой Зеландии, несмотря на раннее утро по местному времени.
  • Болельщик подчеркнул, что матч отражает способность иранского народа продолжать жить и присутствовать на международной арене, несмотря на все проблемы.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Участие Ирана в чемпионате мира по футболу является посланием надежды для жителей страны, поделился с РИА Новости иранский болельщик Хоссейни Рахмани.
Жители Тегерана, несмотря на раннее утро по местному времени, активно смотрят матч сборных Ирана и Новой Зеландии на чемпионате мира по футболу, проходящий в Лос-Анджелесе.
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"Для нас, иранцев, этот матч значит больше, чем просто 90 минут футбола. После тяжелых дней, которые переживала наша страна во время недавней войны, мы чувствуем, что выступление национальной сборной на международных соревнованиях является для нас посланием надежды и сигналом к единству", - сказал болельщик.
По его словам, сборная Ирана по футболу всегда пользуется огромной поддержкой народа.
"Мы смотрим этот матч с гордостью и энтузиазмом – не только ради победы, но и потому что он отражает способность иранского народа продолжать жить и присутствовать на международной арене, несмотря на все проблемы", - отметил он.
Игра между Ираном и Новой Зеландии началась в 18.00 по времени Лос-Анджелеса (04.00 мск вторника). Накануне иранская сборная прибыла в гостиницу в районе Манхэттен-Бич в Лос-Анджелесе.
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ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено. Посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира после игры в калифорнийском Инглвуде (округ Лос-Анджелес) против Новой Зеландии иранская сборная там же встретится с Бельгией 21 июня, а 26 июня сыграет против Египта в Сиэтле. Перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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