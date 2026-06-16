"Их не победить". США потерпели стратегическое поражение

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Мир на Ближнем Востоке может наступить уже 19 июня, если Вашингтон и Тегеран подпишут соответствующий документ. Правда, пока сохраняются серьезные разночтения в трактовке, а Израиль вообще не хочет выполнять сформулированные условия. Что происходит в регионе — в материале РИА Новости.

По заветам покойного

В пятницу, 19 июня, США и Иран должны подписать мирное соглашение. По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, выступающего в качестве посредника, это произойдет в Швейцарии. Он поблагодарил Тегеран и Вашингтон "за приверженность поиску дипломатического решения конфликта", а также выразил признательность Катару, Саудовской Аравии и Турции за огромный вклад в переговорный процесс.

"Теперь, когда соглашение достигнуто, посредники организуют на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения, предшествующие реализации соглашения, заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания", — уточнил Шариф.

Президент США подтвердил финализацию обсуждений. Он считает, что мирная сделка уже заключена, и даже распорядился снять блокаду с Ормузского пролива.

"Настоящим я санкционирую открытие Ормузского пролива для свободного прохода судов и одновременно с этим отдаю распоряжение о немедленном снятии морской блокады со стороны ВМС США. Корабли всего мира, запускайте двигатели. Пусть потечет нефть!" — объявил Трамп.

© REUTERS / Nathan Howard Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс © REUTERS / Nathan Howard Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был более сдержан в оценках. "Высший совет национальной безопасности пришел к выводу, что курс на переговоры следует продолжать", — заметил он. И добавил: хотя многие СМИ публикуют высказывания бывшего верховного лидера о недопустимости ведения переговоров с США, однажды он лично обсуждал этот вопрос с Али Хаменеи, и тот "тогда же дал разрешение на проведение и продолжение переговоров на достойных условиях".

В свою очередь, замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил, что Тегеран и Вашингтон собираются подписать не мирный договор, а меморандум о взаимопонимании. Дипломат пояснил, что уже после этого в течение 60 дней будут вестись переговоры о достижении конечного мирного соглашения, и в это время Иран будет следить за исполнением положений меморандума, "держа палец на спусковом крючке".

По данным иранского агентства Mehr, в рамках меморандума США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из активов исламской республики. Причем половину Тегеран получит еще до заключения сделки. Помимо этого, США с союзниками представят проект восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Также с Ирана должны снять нефтяные санкции. Кроме того, американцы обещают больше не наращивать вооруженные силы на Ближнем Востоке. В ответ Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется его не создавать. Окончательное соглашение между Тегераном и Вашингтоном будет утверждено резолюцией Совбеза ООН, утверждает Mehr.

Иранское агентство Fars указало при этом, что после подписания меморандума Тегеран на 60 дней сделает бесплатным проход кораблей по Ормузскому проливу, после чего начнет взимать плату. Текст меморандума пока не опубликован, но журналисты утверждают: согласно документу, управление навигационными услугами в проливе будет передано в ведение Ирана и Омана. Таким образом, Вашингтон якобы признал право этих стран на получение доходов с коммерческого судоходства.

Нетаньяху против

Мирное соглашение или меморандум о взаимопонимании должны включать в себя прекращение боевых действий на всех фронтах, включая ливано-израильский. Вот только ЦАХАЛ и "Хезболла" не хотят останавливаться.

© AP Photo / Hassan Ammar Бойцы "Хезболлы" © AP Photo / Hassan Ammar Бойцы "Хезболлы"

В частности, 14 июня, пока Трамп рассказывал о чудесном завершении войны с Ираном, израильские военные бомбили Бейрут. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего три человека скончались, и еще шестеро получили ранения. В "Хезболле" также отчитались о проведении 28 боевых операций против "враждебного Израиля".

"Если Иран атакует Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем по нему удар всей мощью и наглядно продемонстрируем разницу в наших возможностях", — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил Трампу, что продолжит операцию в Ливане, несмотря на планы США и Ирана урегулировать конфликт, пишет Ynet. ЦАХАЛ, в частности, не собирается оставлять захваченные ранее территории.

© AP Photo / Nathan Howard Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo / Nathan Howard Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

По информации американского агентства Axios, узнав об израильских ударах по Бейруту, Трамп нецензурно обругал Нетаньяху. Правда, в интервью газете The New York Times был вполне сдержан. "Он (Нетаньяху. — Прим. ред.) очень сложный парень… Буду честен: ему следует быть нам очень благодарным за то, что мы это сделали", — сказал американский президент.

Назад в будущее

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов считает, что перемирие может быть длительным и устойчивым. Пока текст меморандума не опубликован, отмечает он, говорить о чем-то со стопроцентной уверенностью нельзя, однако складывается впечатление, что американцы не заинтересованы в возобновлении боевых действий.

© Фото : U.S. Marine Corps Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость" © Фото : U.S. Marine Corps Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость"

"Очевидно, что по существу ни один вопрос не решен окончательно и у сторон сохранилось довольно много разночтений. Возможно, в конце концов они договорятся на тех же основаниях, что были утверждены при президенте США Бараке Обаме в 2015-м, но на это понадобится время. Тем не менее сейчас Иран чувствует себя победителем, так как смог доказать США и Израилю, что его нельзя победить военным путем", — поясняет Лукьянов.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин уверен, что 19 июня власти США и Ирана смогут подписать меморандум. С его точки зрения, документ станет триумфом иранской дипломатии, но необязательно приведет к заключению полноценного мира.

"Судя по публикациям в СМИ, Тегеран обыграл коллег в Вашингтоне. Если все будет так, как рассказывают Mehr и Fars, Иран окажется даже в лучшем положении, чем до войны. Конечно, в стране серьезные разрушения, много людей погибло и ранено. Но вместе с тем США обязуются разморозить часть иранских активов и снять санкции. Это позволит Ирану нормально торговать нефтью, а значит, не только восстановить экономику, но и начать развиваться. Всего через неделю стратегическое положение Тегерана будет лучше, чем год назад", — говорит Сажин.

При этом, по мнению эксперта, Иран добился этого благодаря не только исключительно профессиональной работе собственных дипломатов, но и сомнительной квалификации американских переговорщиков. Получилось, что одну сторону представляли профильные специалисты, а другую — родственники и друзья.

"Как бы там ни было, по крайней мере до ноябрьских выборов Трамп вряд ли решится возобновлять боевые действия, поскольку они крайне непопулярны среди американских избирателей. Есть вероятность, что из-за неспособности договориться по ядерной программе стороны будут постоянно продлевать переговоры на 60 дней, тем самым сохраняя положение "ни войны, ни мира". Но на озвученных условиях Тегерану этого вполне достаточно", — добавляет Сажин.