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В ХАМАС предложили провести межпалестинские переговоры в Москве - РИА Новости, 16.06.2026
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05:30 16.06.2026
В ХАМАС предложили провести межпалестинские переговоры в Москве

ХАМАС хочет, чтобы Россия помогла палестинским фракциям договориться между собой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Москва. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия могла бы собрать различные конкурирующие палестинские движения в Москве, чтобы они выработали единую позицию и договорились о примирении между собой, заявил заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
  • По мнению заместителя председателя политбюро движения ХАМАС, для достижения результатов потребуется более сильная воля к достижению единства со стороны палестинцев.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия могла бы собрать различные конкурирующие палестинские движения в Москве, чтобы они выработали единую позицию и договорились о примирении между собой, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук, отвечая на вопрос о новом раунде межпалестинских переговоров.
"Россия успешно собирала за одним столом все палестинские силы и помогала выработать документы, приемлемые для большинства фракции, однако Израиль препятствовал их практической реализации… Этот российский опыт может быть востребован и в будущем", - сказал собеседник агентства.
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Он указал, что Россия могла бы предложить палестинским фракциям провести встречу в Москве, "но для достижения результатов потребуется более сильная воля к достижению единства со стороны палестинцев".
Считается, что разобщенность палестинских политических сил препятствует, в том числе, продвижению урегулирования с Израилем. Наиболее остро стоит вопрос об отношениях между доминирующем на западном берегу Иордана движением ФАТХ и движением ХАМАС, которое по-прежнему частично контролирует сектор Газа. В настоящее время ХАМАС обсуждает с другими палестинскими фракциями реализацию второго этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.
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