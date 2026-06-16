В ХАМАС предложили провести межпалестинские переговоры в Москве

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия могла бы собрать различные конкурирующие палестинские движения в Москве, чтобы они выработали единую позицию и договорились о примирении между собой, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук, отвечая на вопрос о новом раунде межпалестинских переговоров.