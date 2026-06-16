Над Воронежской областью сбили еще шесть БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В небе над Воронежской областью сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов.
- Пострадавших нет, но в результате предыдущей атаки поврежден инфраструктурный объект.
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Еще шесть БПЛА сбили в небе над Воронежской областью, пострадавших нет, обломками поврежден инфраструктурный объект, сообщил губернатор Александр Гусев.
"С утра 16 июня дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Согласно уточненным данным, в результате предыдущей атаки поврежден инфраструктурный объект", - написал Гусев в своем Telegram-канале.