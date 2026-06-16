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Над Воронежской областью сбили еще шесть БПЛА - РИА Новости, 16.06.2026
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13:02 16.06.2026 (обновлено: 13:11 16.06.2026)
Над Воронежской областью сбили еще шесть БПЛА

Гусев: обломками БПЛА поврежден инфраструктурный объект под Воронежем

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В небе над Воронежской областью сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов.
  • Пострадавших нет, но в результате предыдущей атаки поврежден инфраструктурный объект.
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Еще шесть БПЛА сбили в небе над Воронежской областью, пострадавших нет, обломками поврежден инфраструктурный объект, сообщил губернатор Александр Гусев.
"С утра 16 июня дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Согласно уточненным данным, в результате предыдущей атаки поврежден инфраструктурный объект", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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