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В Гознаке не видят фундаментального возврата россиян к наличным - РИА Новости, 16.06.2026
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08:18 16.06.2026
В Гознаке не видят фундаментального возврата россиян к наличным

Глава Гознака Трачук не видит фундаментального возврата россиян к наличным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Выдача денег в банкомате . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гознака Аркадий Трачук не видит фундаментального возврата россиян к наличным деньгам, считая, что рост спроса на банкноты связан с естественными колебаниями.
  • Возможными причинами колебаний он назвал снижение процентных ставок в банках и рост расчетов наличными у бизнеса.
  • По данным Банка России, доля наличных в денежной массе выросла с начала года незначительно: с примерно 14 % до 14,4 %.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Гознака Аркадий Трачук не видит фундаментального возврата россиян к наличным, скорее речь идет о естественных колебаниях. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Я бы не сказал, что вижу фундаментальный возврат к наличным. Да, Банк России в последнее отмечал рост спроса на банкноты. Но, на мой взгляд, это естественные колебания", – отметил собеседник агентства.
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Возможно, они связаны со снижением процентных ставок в банках: кто-то предпочитает хранить деньги дома, предположил он. Еще один фактором Трачук назвал рост расчетов наличными у бизнеса.
По данным Банка России, доля наличных в денежной массе выросла с начала года незначительно: если год назад показатель М0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14%, то по итогам апреля (последние данные) – примерно 14,4%. Показатель по историческим меркам остается достаточно низким, указывал регулятор.
Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в мае отмечала, что спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно.
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РоссияАркадий ТрачукГознакЭкономика
 
 
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