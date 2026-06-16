В Гознаке не видят фундаментального возврата россиян к наличным

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Гознака Аркадий Трачук не видит фундаментального возврата россиян к наличным деньгам, считая, что рост спроса на банкноты связан с естественными колебаниями.

Возможными причинами колебаний он назвал снижение процентных ставок в банках и рост расчетов наличными у бизнеса.

По данным Банка России, доля наличных в денежной массе выросла с начала года незначительно: с примерно 14 % до 14,4 %.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Гознака Аркадий Трачук не видит фундаментального возврата россиян к наличным, скорее речь идет о естественных колебаниях. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Я бы не сказал, что вижу фундаментальный возврат к наличным. Да, Банк России в последнее отмечал рост спроса на банкноты. Но, на мой взгляд, это естественные колебания", – отметил собеседник агентства.

Возможно, они связаны со снижением процентных ставок в банках: кто-то предпочитает хранить деньги дома, предположил он. Еще один фактором Трачук назвал рост расчетов наличными у бизнеса.

По данным Банка России, доля наличных в денежной массе выросла с начала года незначительно: если год назад показатель М0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14%, то по итогам апреля (последние данные) – примерно 14,4%. Показатель по историческим меркам остается достаточно низким, указывал регулятор.