Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Марокко.
- Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отметил прогресс Дугласа Сантоса в российском клубе.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отметил его прогресс в российском клубе.
"Тренер часто говорил мне, что в "Зените" я сильно прибавил в оборонительной игре. Он вместе со всем штабом следит за моими выступлениями и просит меня просто получать удовольствие. Он знает мои сильные стороны, и это работает. Я стараюсь выкладываться полностью и оставаться максимально сосредоточенным, чтобы всегда показывать свой лучший футбол за сборную", - цитирует Сантоса официальный сайт Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Сантосу 32 года, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе "сине-бело-голубых" защитник стал шестикратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал два Кубка России и пять Суперкубков. Со сборной Бразилии Сантос стал олимпийским чемпионом в 2016 году. У футболиста есть российский паспорт.