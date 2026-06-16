Футболист "Оренбурга" Муфи перешел в "Балтику"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист Фахд Муфи перешел из «Оренбурга» в калининградскую «Балтику».
- Контракт с Муфи подписан до 30 июня 2028 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Калининградская "Балтика" объявила в своем Telegram-канале о переходе марокканского футболиста Фахда Муфи из "Оренбурга".
Муфи подписал контракт до 30 июня 2028 года. Финансовая сторона трансфера не разглашается.
Муфи 30 лет, защитник перешел в "Оренбург" из марокканского "Видада" в августе 2025 года, провел за российскую команду 25 матчей и забил один мяч.