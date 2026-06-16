Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Оренбурга" Муфи перешел в "Балтику" - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:56 16.06.2026
Футболист "Оренбурга" Муфи перешел в "Балтику"

Защитник "Оренбурга" Муфи перешел в "Балтику"

© Фото : соцсети ФК "Оренбург"Фахд Муфи
Фахд Муфи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : соцсети ФК "Оренбург"
Фахд Муфи. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист Фахд Муфи перешел из «Оренбурга» в калининградскую «Балтику».
  • Контракт с Муфи подписан до 30 июня 2028 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Калининградская "Балтика" объявила в своем Telegram-канале о переходе марокканского футболиста Фахда Муфи из "Оренбурга".
Муфи подписал контракт до 30 июня 2028 года. Финансовая сторона трансфера не разглашается.
Муфи 30 лет, защитник перешел в "Оренбург" из марокканского "Видада" в августе 2025 года, провел за российскую команду 25 матчей и забил один мяч.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Игрок "Локомотива" Батраков женился на экс-футболистке Подшибякиной
Вчера, 17:26
 
ФутболФахд МуфиОренбургБалтика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    3
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала