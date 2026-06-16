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Турецкого комментатора отстранили от работы на ЧМ после ошибки, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
12:48 16.06.2026 (обновлено: 12:54 16.06.2026)
Турецкого комментатора отстранили от работы на ЧМ после ошибки, пишут СМИ

Gercek Gündem: турецкого комментатора отстранили от работы на ЧМ после ошибки

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий гостелеканал TRT отстранил спортивного комментатора Мурата Экрема Чимена от работы на матчах чемпионата мира по футболу после ошибки во время трансляции.
  • Телеканал принес извинения зрителям и начал административные и инспекционные процедуры после того, как комментатор путал команды во время трансляции матча между сборными Ирана и Новой Зеландии.
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Турецкий гостелеканал TRT отстранил спортивного комментатора Мурата Экрема Чимена от работы на матчах чемпионата мира по футболу после ошибки во время трансляции встречи между сборными Ирана и Новой Зеландии, сообщила газета Gercek Gündem.
По данным издания, Чимен в течение нескольких минут путал команды, называя игроков одной сборной представителями другой. Ошибка комментатора вызвала широкий резонанс в турецком сегменте социальных сетей. Пользователи раскритиковали работу спортивной редакции TRT и потребовали объяснений от руководства вещателя.
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Телеканал в заявлении назвал случившееся неприемлемым с точки зрения стандартов вещания и принес извинения зрителям. В организации отметили, что по факту ошибки начаты административные и инспекционные процедуры.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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