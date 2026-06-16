Турецкого комментатора отстранили от работы на ЧМ после ошибки, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий гостелеканал TRT отстранил спортивного комментатора Мурата Экрема Чимена от работы на матчах чемпионата мира по футболу после ошибки во время трансляции.
- Телеканал принес извинения зрителям и начал административные и инспекционные процедуры после того, как комментатор путал команды во время трансляции матча между сборными Ирана и Новой Зеландии.
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Турецкий гостелеканал TRT отстранил спортивного комментатора Мурата Экрема Чимена от работы на матчах чемпионата мира по футболу после ошибки во время трансляции встречи между сборными Ирана и Новой Зеландии, сообщила газета Gercek Gündem.
По данным издания, Чимен в течение нескольких минут путал команды, называя игроков одной сборной представителями другой. Ошибка комментатора вызвала широкий резонанс в турецком сегменте социальных сетей. Пользователи раскритиковали работу спортивной редакции TRT и потребовали объяснений от руководства вещателя.
Телеканал в заявлении назвал случившееся неприемлемым с точки зрения стандартов вещания и принес извинения зрителям. В организации отметили, что по факту ошибки начаты административные и инспекционные процедуры.