Турецкого комментатора отстранили от работы на ЧМ после ошибки, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий гостелеканал TRT отстранил спортивного комментатора Мурата Экрема Чимена от работы на матчах чемпионата мира по футболу после ошибки во время трансляции.

Телеканал принес извинения зрителям и начал административные и инспекционные процедуры после того, как комментатор путал команды во время трансляции матча между сборными Ирана и Новой Зеландии.

АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Турецкий гостелеканал TRT отстранил спортивного комментатора Мурата Экрема Чимена от работы на матчах чемпионата мира по футболу после ошибки во время трансляции встречи между сборными Ирана и Новой Зеландии, сообщила газета Gercek Gündem.

По данным издания, Чимен в течение нескольких минут путал команды, называя игроков одной сборной представителями другой. Ошибка комментатора вызвала широкий резонанс в турецком сегменте социальных сетей. Пользователи раскритиковали работу спортивной редакции TRT и потребовали объяснений от руководства вещателя.

Телеканал в заявлении назвал случившееся неприемлемым с точки зрения стандартов вещания и принес извинения зрителям. В организации отметили, что по факту ошибки начаты административные и инспекционные процедуры.