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Стало известно, кто возглавил сборную Туниса на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
10:24 16.06.2026 (обновлено: 11:30 16.06.2026)
Стало известно, кто возглавил сборную Туниса на ЧМ-2026

Уволенный в апреле из сборной Саудовской Аравии Ренар возглавил команду Туниса

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭрве Ренар
Эрве Ренар - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эрве Ренар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрве Ренар назначен главным тренером сборной Туниса до конца чемпионата мира.
  • После чемпионата мира планируется обсуждение возможного долгосрочного сотрудничества с Ренаром.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Француз Эрве Ренар назначен на пост главного тренера сборной Туниса до конца чемпионата мира, сообщается в аккаунте Тунисской федерации футбола (FTF) в Instagram*.
Отмечается, что соглашение с 57-летним специалистом предусматривает переговоры после чемпионата мира о возможном последующем долгосрочном сотрудничестве.
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Ренар 17 апреля был уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии. Специалист выигрывал Кубок африканских наций со сборными Замбии (2012) и Кот-д'Ивуара (2015).
Ранее во вторник сборная Туниса объявила об увольнении главного тренера Сабри Лямуши после разгромного поражения от команды Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира.
Сборной Туниса в рамках группового этапа чемпионата мира предстоит также сыграть с командами Нидерландов и Японии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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