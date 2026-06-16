Стало известно, кто возглавил сборную Туниса на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрве Ренар назначен главным тренером сборной Туниса до конца чемпионата мира.
- После чемпионата мира планируется обсуждение возможного долгосрочного сотрудничества с Ренаром.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Француз Эрве Ренар назначен на пост главного тренера сборной Туниса до конца чемпионата мира, сообщается в аккаунте Тунисской федерации футбола (FTF) в Instagram*.
Отмечается, что соглашение с 57-летним специалистом предусматривает переговоры после чемпионата мира о возможном последующем долгосрочном сотрудничестве.
Ренар 17 апреля был уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии. Специалист выигрывал Кубок африканских наций со сборными Замбии (2012) и Кот-д'Ивуара (2015).
Ранее во вторник сборная Туниса объявила об увольнении главного тренера Сабри Лямуши после разгромного поражения от команды Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира.
Сборной Туниса в рамках группового этапа чемпионата мира предстоит также сыграть с командами Нидерландов и Японии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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