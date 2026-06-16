Гол футболиста "Ростова" спас сборную Ирана от поражения в игре ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Ирана и сборная Новой Зеландии сыграли вничью со счетом 2:2 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Элайджа Джаст из сборной Новой Зеландии оформил дубль, а у иранцев мячи забили Рамин Резаэян и Мохаммад Мохеби.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы G в Лос-Анджелесе (США) завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Новой Зеландии дубль оформил Элайджа Джаст (7-я и 54-я минуты). У иранцев мячи забили Рамин Резаэян (32) и полузащитник российского клуба "Ростов" Мохаммад Мохеби (64).
16 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
32’ • Рамин Резаэян
64’ • Мохаммад Мохеби
07’ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54’ • Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
В следующем матче сборная Ирана 21 июня сыграет с бельгийцами, команда Новой Зеландии в тот же день встретится с египтянами.