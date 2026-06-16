Болельщики Ирана овациями встретили гол футболиста из "Ростова" на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби забил гол головой в матче сборной Ирана против Новой Зеландии.
- Болельщики Ирана встретили гол овациями и скандировали «Оле, Иран», после чего стали бурно реагировать на каждый игровой эпизод.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 16 июн - РИА Новости. Болельщики Ирана встретили овациями второй гол сборной в матче против Новой Зеландии, оформленный полузащитником "Ростова" Мохаммадом Мохеби, передает корреспондент РИА Новости.
Болельщики начали ликовать после точного удара Мохеби головой, который сравнял счет в матче.
Мохеби поблагодарил Карпина за то, что оказался в России
9 октября 2025, 20:30
"Оле, Иран", - вскакивали фанаты с мест и скандировали.
Забитый гол придал энергии болельщикам Ирана, после него каждый игровой эпизод они встречали бурной реакцией.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира после игры в калифорнийском Инглвуде (округ Лос-Анджелес) против Новой Зеландии иранская сборная там же встретится с Бельгией 21 июня, а 26 июня сыграет против Египта в Сиэтле.