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ФИФА не нашла расистского подтекста в жесте австралийского арбитра VAR - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
02:52 16.06.2026
ФИФА не нашла расистского подтекста в жесте австралийского арбитра VAR

ФИФА не нашла расистского подтекста в жесте австралийского арбитра Шона Эванса

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Мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Независимый дисциплинарный комитет ФИФА не обнаружил расистского подтекста в жесте австралийского арбитра VAR Шона Эванса.
  • Ранее правозащитная организация «Антидиффамационная лига» признала жест, показанный Эвансом, расистским.
  • Эванс назвал свой жест непреднамеренным и отметил, что не осознавал, что делает в тот момент.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Независимый дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не обнаружил расистского подтекста в жесте австралийского арбитра VAR Шона Эванса во время чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде.
Инцидент произошел в воскресенье перед началом матча первого тура группы Е между сборными Германии и Кюрасао (7:1). Когда в трансляции показали видеоассистентов главного арбитра, которые находились в VAR-центре в Далласе, австралийский судья показал у ноги жест, напоминающий перевернутый знак "окей". В 2019 году этот жест был признан расистским правозащитной организацией "Антидиффамационная лига". Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что наблюдательный совет ФИФА по вопросам дискриминации потребовал отстранить Эванса от работы.
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"Независимый дисциплинарный комитет ФИФА подтверждает, что после расследования дела, касающегося видеоассистента судьи Шона Эванса, он не обнаружил никаких доказательств нарушений дисциплинарного кодекса ФИФА и принял к сведению его опровержение", - приводит заявление ФИФА ESPN.
Ранее Эванс выступил с заявлением, в котором назвал жест непреднамеренным. Арбитр отметил, что не осознавал, что делает в тот момент.
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