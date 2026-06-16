ФИФА не нашла расистского подтекста в жесте австралийского арбитра VAR

Краткий пересказ от РИА ИИ Независимый дисциплинарный комитет ФИФА не обнаружил расистского подтекста в жесте австралийского арбитра VAR Шона Эванса.

Ранее правозащитная организация «Антидиффамационная лига» признала жест, показанный Эвансом, расистским.

Эванс назвал свой жест непреднамеренным и отметил, что не осознавал, что делает в тот момент.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Независимый дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не обнаружил расистского подтекста в жесте австралийского арбитра VAR Шона Эванса во время чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде.

Инцидент произошел в воскресенье перед началом матча первого тура группы Е между сборными Германии Кюрасао (7:1). Когда в трансляции показали видеоассистентов главного арбитра, которые находились в VAR-центре в Далласе , австралийский судья показал у ноги жест, напоминающий перевернутый знак "окей". В 2019 году этот жест был признан расистским правозащитной организацией "Антидиффамационная лига". Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что наблюдательный совет ФИФА по вопросам дискриминации потребовал отстранить Эванса от работы.

"Независимый дисциплинарный комитет ФИФА подтверждает, что после расследования дела, касающегося видеоассистента судьи Шона Эванса, он не обнаружил никаких доказательств нарушений дисциплинарного кодекса ФИФА и принял к сведению его опровержение", - приводит заявление ФИФА ESPN.