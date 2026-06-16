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Гости ЧМ по футболу в Лос-Анджелесе увидят палаточные городки бездомных - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
02:11 16.06.2026
Гости ЧМ по футболу в Лос-Анджелесе увидят палаточные городки бездомных

Палаточные городки бездомных увидят гости ЧМ-2026 в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Jae C. HongБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гости чемпионата мира по футболу в Лос-Анджелесе увидят палаточные городки бездомных и фан-зону, расположенную на территории спортивного комплекса «Мемориал Колизеум», частично скрытого строительными лесами.
  • Бездомные часто появляются в центральных районах Лос-Анджелеса, включая Фэшн Дистрикт, где они выпрашивают еду и деньги.
  • О проходящем чемпионате мира по футболу напоминают редкие вывески ФИФА, но болельщиков в городе почти незаметно.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Палаточные городки бездомных и фан-зону за строительными лесами увидят гости чемпионата мира по футболу в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости.
Центральная фан-зона в городе расположена на территории спортивного комплекса "Мемориал Колизеум". Комплекс частично скрыт строительными лесами, поверх которых темная сетка. За три часа до очередной игры никакой активности болельщиков на территории незаметно.
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Всего в трех сотнях метров под мостом две палатки с бездомными.
Масса их и в других центральных районах города.
В Фэшн Дистрикт бездомные появляются с определенной периодичностью, выпрашивая еду и деньги. Местами стоят несколько палаток с видом на небоскребы центральной части Лос-Анджелеса. В другом месте несколько палаток огорожены сеткой, внутри темнокожий мужчина отдыхает, развалившись в шезлонге. По соседству еще один "палаточный городок", бездомные прячутся от жары в тени толстого брезента.
О проходящем чемпионате мира по футболу напоминают редкие вывески ФИФА, но болельщиков в городе почти незаметно.
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Вскоре в Лос-Анджелесе состоится первый матч сборной Ирана на чемпионате в США, он начнется в 18.00 местного времени (04.00 мск вторника).
ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено. Посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покинуть Штаты.
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Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира после игры в калифорнийском Инглвуде (округ Лос-Анджелес) против Новой Зеландии, сборная там же встретится с Бельгией 21 июня и 26 июня против Египта в Сиэтле.
База Ирана находится в Тихуане - одном из самых опасных городов мира.
Перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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