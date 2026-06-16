Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе. Архивное фото

Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Jae C. Hong Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе

Гости ЧМ по футболу в Лос-Анджелесе увидят палаточные городки бездомных

Краткий пересказ от РИА ИИ Гости чемпионата мира по футболу в Лос-Анджелесе увидят палаточные городки бездомных и фан-зону, расположенную на территории спортивного комплекса «Мемориал Колизеум», частично скрытого строительными лесами.

Бездомные часто появляются в центральных районах Лос-Анджелеса, включая Фэшн Дистрикт, где они выпрашивают еду и деньги.

О проходящем чемпионате мира по футболу напоминают редкие вывески ФИФА, но болельщиков в городе почти незаметно.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Палаточные городки бездомных и фан-зону за строительными лесами увидят гости чемпионата мира по футболу в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости.

Центральная фан-зона в городе расположена на территории спортивного комплекса "Мемориал Колизеум". Комплекс частично скрыт строительными лесами, поверх которых темная сетка. За три часа до очередной игры никакой активности болельщиков на территории незаметно.

Всего в трех сотнях метров под мостом две палатки с бездомными.

Масса их и в других центральных районах города.

В Фэшн Дистрикт бездомные появляются с определенной периодичностью, выпрашивая еду и деньги. Местами стоят несколько палаток с видом на небоскребы центральной части Лос-Анджелеса . В другом месте несколько палаток огорожены сеткой, внутри темнокожий мужчина отдыхает, развалившись в шезлонге. По соседству еще один "палаточный городок", бездомные прячутся от жары в тени толстого брезента.

О проходящем чемпионате мира по футболу напоминают редкие вывески ФИФА , но болельщиков в городе почти незаметно.

Вскоре в Лос-Анджелесе состоится первый матч сборной Ирана на чемпионате в США , он начнется в 18.00 местного времени (04.00 мск вторника).

ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона , однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику . Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено. Посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покинуть Штаты.

Сиэтле. Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира после игры в калифорнийском Инглвуде (округ Лос-Анджелес) против Новой Зеландии , сборная там же встретится с Бельгией 21 июня и 26 июня против Египта

База Ирана находится в Тихуане - одном из самых опасных городов мира.

Перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.