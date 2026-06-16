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Игрок сборной Египта Ашур стал лучшим игроком матча ЧМ против бельгийцев - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:22 16.06.2026
Игрок сборной Египта Ашур стал лучшим игроком матча ЧМ против бельгийцев

Полузащитник сборной Египта Ашур стал лучшим игроком матча ЧМ против бельгийцев

© Фото : Соцсети спортсменаЭмам Ашур
Эмам Ашур - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Эмам Ашур. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эмам Ашур признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии.
  • Встреча группы G завершилась со счетом 1:1, и Ашур открыл счет на 19-й минуте.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Египта и клуба "Аль-Ахли" из Каира Эмам Ашур признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы G прошла в понедельник в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Ашур на 19-й минуте открыл счет в матче.
ЧМ по футболу 2026
15 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Бельгия
1 : 1
Египет
66‎’‎ • Мохамед Хани (А)
19‎’‎ • Эмам Ашур
(Мохамед Салах)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ашуру 28 лет, он забил свой дебютный мяч за национальную команду. На его счету 30 матчей за сборную Египта.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Возинья - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Сорокалетнего вратаря Кабо-Верде признали лучшим игроком матча с испанцами
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ФутболСпортЕгипетКаир (город)БельгияЭмам АшурАль-Ахли (Каир)Международная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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