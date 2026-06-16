Игрок сборной Египта Ашур стал лучшим игроком матча ЧМ против бельгийцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эмам Ашур признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии.
- Встреча группы G завершилась со счетом 1:1, и Ашур открыл счет на 19-й минуте.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Египта и клуба "Аль-Ахли" из Каира Эмам Ашур признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы G прошла в понедельник в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Ашур на 19-й минуте открыл счет в матче.
15 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
66’ • Мохамед Хани (А)
19’ • Эмам Ашур