Экологический форум "Гармония 2030" стартовал в Хабаровском крае

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Первый экологический форум "Гармония 2030" стартовал в поселке Ванино (Хабаровский край) 15 июня на площадке терминала "Остерра" группы компаний "Портовый Альянс", сообщает пресс-служба организации.

Более десятка ученых-океанологов различных вузов и экспертов исследовательских институтов страны вместе с общественниками, представителями власти и руководителями крупных стивидорных компаний Дальнего Востока объединились для выработки практических и научно обоснованных практик сохранения биоразнообразия акватории и прибрежной полосы в условиях расширения портовой инфраструктуры.

В числе участников форума исследователи Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН , Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Дальневосточного федерального университета ( ДВФУ ), Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Хабаровского федерального исследовательского центра, а также представители хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП), некоммерческой организации "Наследие: живая природа, культура, традиции" и другие.

Программа форума сочетает научные сессии и полевые работы — презентации методик мониторинга, отборы проб воды и донных осадков, выезды в море для визуальной оценки акватории и посещение острова Токи — с общественными инициативами.

Центральное событие форума – круглый стол "Промышленность и природная среда: необходимость оптимального баланса". На этой площадке будут представлены доклады о состоянии прибрежной акватории и перспективах развития природно-промышленного туризма в Ванинском районе , а по итогам обсуждения планируется подготовка практических рекомендаций для органов власти, бизнеса и общественных организаций.

Накануне прошла акция по уборке побережья охраняемой территории острова Токи при участии хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы , общественной организации "Наследие: живая природа, культура, традиции" и учащихся поселка Ванино

17 июня научное сообщество поделится знаниями с жителями Ванинского района, проведя серию публичных лекций о природных богатствах бухты Мучке и современных подходах сохранения морских экосистем.

"Морские терминалы Хабаровского края , прежде всего в Ванино, являются одним из ключевых направлений экспорта энергетического угля России . Развитие портовой инфраструктуры и мероприятия по сохранению окружающей среды не должны противоречить друг другу. Мы рассчитываем, что публичный и профессиональный диалог между наукой, бизнесом и обществом поможет выстроить долгосрочную модель взаимодействия", – отметила начальник управления экологии группы компаний "Портовый Альянс" Майя Колосенцева.