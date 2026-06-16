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Экологический форум "Гармония 2030" стартовал в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.06.2026
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10:06 16.06.2026 (обновлено: 10:21 16.06.2026)
Экологический форум "Гармония 2030" стартовал в Хабаровском крае

Форум "Гармония 2030" стартовал в хабаровском поселке Ванино

© Фото : Пресс-служба группы компаний "Портовый Альянс"Экологический форум "Гармония 2030" стартовал в Хабаровском крае
Экологический форум Гармония 2030 стартовал в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Пресс-служба группы компаний "Портовый Альянс"
Экологический форум "Гармония 2030" стартовал в Хабаровском крае
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Первый экологический форум "Гармония 2030" стартовал в поселке Ванино (Хабаровский край) 15 июня на площадке терминала "Остерра" группы компаний "Портовый Альянс", сообщает пресс-служба организации.
Более десятка ученых-океанологов различных вузов и экспертов исследовательских институтов страны вместе с общественниками, представителями власти и руководителями крупных стивидорных компаний Дальнего Востока объединились для выработки практических и научно обоснованных практик сохранения биоразнообразия акватории и прибрежной полосы в условиях расширения портовой инфраструктуры.
В числе участников форума исследователи Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН, Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Хабаровского федерального исследовательского центра, а также представители хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП), некоммерческой организации "Наследие: живая природа, культура, традиции" и другие.
Программа форума сочетает научные сессии и полевые работы — презентации методик мониторинга, отборы проб воды и донных осадков, выезды в море для визуальной оценки акватории и посещение острова Токи — с общественными инициативами.
Центральное событие форума – круглый стол "Промышленность и природная среда: необходимость оптимального баланса". На этой площадке будут представлены доклады о состоянии прибрежной акватории и перспективах развития природно-промышленного туризма в Ванинском районе, а по итогам обсуждения планируется подготовка практических рекомендаций для органов власти, бизнеса и общественных организаций.
Накануне прошла акция по уборке побережья охраняемой территории острова Токи при участии хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, общественной организации "Наследие: живая природа, культура, традиции" и учащихся поселка Ванино.
17 июня научное сообщество поделится знаниями с жителями Ванинского района, проведя серию публичных лекций о природных богатствах бухты Мучке и современных подходах сохранения морских экосистем.
"Морские терминалы Хабаровского края, прежде всего в Ванино, являются одним из ключевых направлений экспорта энергетического угля России. Развитие портовой инфраструктуры и мероприятия по сохранению окружающей среды не должны противоречить друг другу. Мы рассчитываем, что публичный и профессиональный диалог между наукой, бизнесом и обществом поможет выстроить долгосрочную модель взаимодействия", – отметила начальник управления экологии группы компаний "Портовый Альянс" Майя Колосенцева.
Группа компаний "Портовый Альянс" управляет морскими портами и терминалами на трех ключевых экспортных направлениях. Общая мощность всех активов группы - 80 миллионов тонн грузов в год. Специализированный терминал "Остерра" - флагман группы на Дальнем Востоке, который обеспечивает перевалку экспортного угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Хабаровский крайВаниноДальний ВостокРоссийская академия наукДальневосточный федеральный университетВсероссийское общество охраны природы
 
 
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