Фидан обсудил с Лавровым ситуацию на Южном Кавказе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
- Обсуждалась ситуация на Южном Кавказе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве во вторник обсудил ситуацию на Южном Кавказе, мирный процесс между Баку и Ереваном
"Мы детально обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Мирный процесс, который проходит между Азербайджаном и Арменией. Это очень важная особенность для мира в регионе", - сказал Фидан на пресс-конференции в Москве.