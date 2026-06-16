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Фидан обсудил с Лавровым ситуацию на Южном Кавказе - РИА Новости, 16.06.2026
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14:13 16.06.2026 (обновлено: 14:22 16.06.2026)
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию на Южном Кавказе

Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым ситуацию на Южном Кавказе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
  • Обсуждалась ситуация на Южном Кавказе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве во вторник обсудил ситуацию на Южном Кавказе, мирный процесс между Баку и Ереваном
"Мы детально обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Мирный процесс, который проходит между Азербайджаном и Арменией. Это очень важная особенность для мира в регионе", - сказал Фидан на пресс-конференции в Москве.
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БакуЕреванТурцияРоссияСергей ЛавровХакан ФиданМосква
 
 
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