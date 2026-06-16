Фидан обсудил с Лавровым ситуацию на Южном Кавказе

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве во вторник обсудил ситуацию на Южном Кавказе, мирный процесс между Баку и Ереваном