"Чудо роскоши и комфорта". Как императорский фарфор стал летописью флота

На выставке Петербургского международного экономического форума – 2026 внимание гостей привлёк стенд Императорского фарфорового завода (ИФЗ). На нём представили декоративные блюда сервиза "Морская держава" с изображениями арктических судов – как построенных, так и строящихся в Северной столице. Дополнили экспозицию скульптуры животных Русского Севера.

История фарфорового завода тесно связана с российским морским флотом: ещё при Екатерине II зародилась традиция создавать сервизы для императорских яхт. О том, как украшали такую посуду, кто создавал рисунки для яхтенного сервиза Александра III и почему новые блюда коллекции "Морская держава" соединяют прошлое флота с настоящим, рассказал портал "Развитие Арктики и Дальнего Востока"

Традицию создания судовых сервизов принято связывать с масштабным Таврическим вояжем Екатерины II в 1787 году. Для этого путешествия продолжительностью более чем в полгода был выполнен специальный комплект посуды. Он использовался для торжественных приёмов на главной яхте, которая и перевозила императрицу в Крым, рассказала хранитель фонда "Наследие" Императорского фарфорового завода Елена Михайлова.

© Владимир Наскидаев Декоративная тарелка "Морская держава. Дружба" © Владимир Наскидаев Декоративная тарелка "Морская держава. Дружба"

По её словам, традиция получила развитие уже в XIX веке. Посуда создавалась на ИФЗ и предназначалась для императоров, членов великокняжеских семей и особо приближённых к императорской фамилии людей. Кроме того, фарфор предоставлялся для кают-компаний офицерского состава служебных яхт.

"Специально для каждого судна выполнялся сервиз с соответствующими монограммами, которые свидетельствовали о принадлежности именно этой яхте или монарху, для которого она строилась. И конечно же, соблюдалась в основном морская тематика", – отметила Елена Михайлова.

По эскизам придворного архитектора

Один из знаковых для завода сервизов создавался для яхты Александра III "Держава". Изделия из набора на 30 персон украшены орнаментальным декором в виде якорей, переплетения канатов и цепей. Современники называли его настоящим "чудом роскоши и комфорта". Интересно, что создавался комплект по эскизам придворного архитектора Ипполита Монигетти, занимавшегося внутренним убранством "Державы".

"Он не только разрабатывал, как сейчас говорят, дизайн интерьера яхты, но и создавал рисунки, по которым выполнялся сервиз для неё", – подчеркнула Елена Михайлова.

Работа по изготовлению посуды шла с 1871 по 1873 год. Согласно описи имущества, находившегося на яхте, сервиз насчитывал 816 предметов из фарфора,1428 – из стекла, а также 802 – из столового серебра.

© Владимир Наскидаев Чайный сервиз Императорского фарфорового завода © Владимир Наскидаев Чайный сервиз Императорского фарфорового завода

Несколько лет назад на ИФЗ создали реплику сервиза. Для неё была использована историческая форма, воспроизведённая с небольшим изменением пропорций по образцу XIX века.

"Когда-то на такой форме был расписан сервиз для будущего императора Александра III. Он создавался к его свадьбе с датской принцессой Марией Софией Фредерикой Дагмар, в православии – Марией Фёдоровной. И как раз на "Державе" они позже отправились в путешествие на родину императрицы", – рассказала хранитель фонда.

После установления советской власти изготовление сервизов для руководящего состава флота продолжилось. Однако украшались такие изделия гораздо скромнее – в основном на посуду наносились гербовые изображения, связанные с морскими ведомствами. При этом сама технология производства изделий из фарфора, добавляет Елена Михайлова, с XVIII столетия практически не изменилась.

От "Штандарта" к атомному ледоколу

Морская тема в дизайне сервизов не теряет актуальности. Например, несколько лет назад ИФЗ представил тематический сервиз "Кают-компания". Идея его создания принадлежит актеру и писателю Евгению Гришковцу, проходившему военную службу в Тихоокеанском флоте на Дальнем Востоке.

"Это заинтересовало и покупателей, и художников. Так появился ещё один сервиз на морскую тему. Он тоже создан на исторической форме "Гербовая" и оформлен в соответствующей стилистике", – рассказывает Елена Михайлова.

Современный сервиз "Морская держава", представленный на ПМЭФ-2026, создавался совместно с Объединённой судостроительной корпорацией. Изначально он состоял из 6 декоративных блюд, на которых изображены легендарные яхты Романовых – "Штандарт", "Ливадия" и другие суда.

Теперь же коллекция соединяет прошлое российского флота с настоящим: она пополнилась тарелками с современными атомными ледоколами проекта 22220, научно-экспедиционными судами и ледостойкой платформой "Северный полюс". Все они были построены или строятся сейчас на Балтийском заводе ОСК и Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

Единство серии подчёркивает общий орнамент, созданный вручную художницей Императорского фарфорового завода Ольгой Будашовой.