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"Чудо роскоши и комфорта". Как императорский фарфор стал летописью флота - РИА Новости, 25.06.2026
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Морская держава
 
14:00 16.06.2026 (обновлено: 18:24 25.06.2026)

"Чудо роскоши и комфорта". Как императорский фарфор стал летописью флота

© Владимир НаскидаевЧайный сервиз формы Александр III с рисунком "Морская держава"
Чайный сервиз формы Александр III с рисунком Морская держава - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Владимир Наскидаев
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На выставке Петербургского международного экономического форума – 2026 внимание гостей привлёк стенд Императорского фарфорового завода (ИФЗ). На нём представили декоративные блюда сервиза "Морская держава" с изображениями арктических судов – как построенных, так и строящихся в Северной столице. Дополнили экспозицию скульптуры животных Русского Севера.
История фарфорового завода тесно связана с российским морским флотом: ещё при Екатерине II зародилась традиция создавать сервизы для императорских яхт. О том, как украшали такую посуду, кто создавал рисунки для яхтенного сервиза Александра III и почему новые блюда коллекции "Морская держава" соединяют прошлое флота с настоящим, рассказал портал "Развитие Арктики и Дальнего Востока".
Традицию создания судовых сервизов принято связывать с масштабным Таврическим вояжем Екатерины II в 1787 году. Для этого путешествия продолжительностью более чем в полгода был выполнен специальный комплект посуды. Он использовался для торжественных приёмов на главной яхте, которая и перевозила императрицу в Крым, рассказала хранитель фонда "Наследие" Императорского фарфорового завода Елена Михайлова.
© Владимир Наскидаев Декоративная тарелка "Морская держава. Дружба"
Декоративная тарелка Морская держава. Дружба - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Владимир Наскидаев
Декоративная тарелка "Морская держава. Дружба"
По её словам, традиция получила развитие уже в XIX веке. Посуда создавалась на ИФЗ и предназначалась для императоров, членов великокняжеских семей и особо приближённых к императорской фамилии людей. Кроме того, фарфор предоставлялся для кают-компаний офицерского состава служебных яхт.
"Специально для каждого судна выполнялся сервиз с соответствующими монограммами, которые свидетельствовали о принадлежности именно этой яхте или монарху, для которого она строилась. И конечно же, соблюдалась в основном морская тематика", – отметила Елена Михайлова.

По эскизам придворного архитектора

Один из знаковых для завода сервизов создавался для яхты Александра III "Держава". Изделия из набора на 30 персон украшены орнаментальным декором в виде якорей, переплетения канатов и цепей. Современники называли его настоящим "чудом роскоши и комфорта". Интересно, что создавался комплект по эскизам придворного архитектора Ипполита Монигетти, занимавшегося внутренним убранством "Державы".
"Он не только разрабатывал, как сейчас говорят, дизайн интерьера яхты, но и создавал рисунки, по которым выполнялся сервиз для неё", – подчеркнула Елена Михайлова.
Работа по изготовлению посуды шла с 1871 по 1873 год. Согласно описи имущества, находившегося на яхте, сервиз насчитывал 816 предметов из фарфора,1428 – из стекла, а также 802 – из столового серебра.
© Владимир НаскидаевЧайный сервиз Императорского фарфорового завода
Чайный сервиз Императорского фарфорового завода - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Владимир Наскидаев
Чайный сервиз Императорского фарфорового завода
Несколько лет назад на ИФЗ создали реплику сервиза. Для неё была использована историческая форма, воспроизведённая с небольшим изменением пропорций по образцу XIX века.
"Когда-то на такой форме был расписан сервиз для будущего императора Александра III. Он создавался к его свадьбе с датской принцессой Марией Софией Фредерикой Дагмар, в православии – Марией Фёдоровной. И как раз на "Державе" они позже отправились в путешествие на родину императрицы", – рассказала хранитель фонда.
После установления советской власти изготовление сервизов для руководящего состава флота продолжилось. Однако украшались такие изделия гораздо скромнее – в основном на посуду наносились гербовые изображения, связанные с морскими ведомствами. При этом сама технология производства изделий из фарфора, добавляет Елена Михайлова, с XVIII столетия практически не изменилась.

От "Штандарта" к атомному ледоколу

Морская тема в дизайне сервизов не теряет актуальности. Например, несколько лет назад ИФЗ представил тематический сервиз "Кают-компания". Идея его создания принадлежит актеру и писателю Евгению Гришковцу, проходившему военную службу в Тихоокеанском флоте на Дальнем Востоке.
"Это заинтересовало и покупателей, и художников. Так появился ещё один сервиз на морскую тему. Он тоже создан на исторической форме "Гербовая" и оформлен в соответствующей стилистике", – рассказывает Елена Михайлова.
Современный сервиз "Морская держава", представленный на ПМЭФ-2026, создавался совместно с Объединённой судостроительной корпорацией. Изначально он состоял из 6 декоративных блюд, на которых изображены легендарные яхты Романовых – "Штандарт", "Ливадия" и другие суда.
© Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"Стенд Императорского фарфорового завода на ПМЭФ-2026
Стенд Императорского фарфорового завода на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"
Стенд Императорского фарфорового завода на ПМЭФ-2026
Теперь же коллекция соединяет прошлое российского флота с настоящим: она пополнилась тарелками с современными атомными ледоколами проекта 22220, научно-экспедиционными судами и ледостойкой платформой "Северный полюс". Все они были построены или строятся сейчас на Балтийском заводе ОСК и Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
Единство серии подчёркивает общий орнамент, созданный вручную художницей Императорского фарфорового завода Ольгой Будашовой.
"У нас довольно большой коллектив художников, которые вручную создают "морские" работы. Когда поступает запрос, они знакомятся с темой, пропускают её через своё художественное сознание и представление. Так и получаются вот такие прекрасные вещи, которые потом отправляются в магазины или к заказчикам", – заключила Елена Михайлова.
 
Морская державаМорская державаСанкт-ПетербургИмператорский фарфоровый завод
 
 
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