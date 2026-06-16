Рейтинг@Mail.ru
Европа стремится сорвать переговоры по Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 16.06.2026 (обновлено: 00:15 16.06.2026)
Европа стремится сорвать переговоры по Украине, заявил Мирошник

Мирошник: Европа стремится сорвать переговоры по украинскому регулированию

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европа стремится сорвать переговоры по украинскому регулированию.
  • Представители «евротройки» вместе с Владимиром Зеленским призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, считая отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения.
  • Президент США Дональд Трамп выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Европа стремится сорвать переговоры по украинскому регулированию, исходя из тех заявлений, которые делали представители "евротройки", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Исходя из последних заявлений, которые делали, в частности, представители "евротройки", можно констатировать: у Европы в рамках переговоров есть только одно стремление - как можно быстрее их закончить. Я имею в виду - сорвать", - сказал Мирошник "Известиям".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу, заявили в МИД
Вчера, 00:52
В воскресенье, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
СМИ: лидеры G7 хотят получить поддержку Трампа для переговоров по Украине
11 июня, 09:02
 
В миреРоссияЕвропаФранцияРодион МирошникЭммануэль МакронФридрих МерцG7Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала