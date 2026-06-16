Лишь ЕС остается игроком без связей с Россией, заявил евродепутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евродепутат Фернан Картайзер считает, что ситуация, когда ЕС не имеет отношений с Россией, неустойчива и неконструктивна.
- По его словам, резолюции с осуждением России не могут заменить активную дипломатию, ориентированную на урегулирование конфликтов.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС остается единственным игроком в мире, не имеющим отношений с РФ, это неконструктивно, говорится в заявлении евродепутата Фернана Картайзера, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Нынешняя ситуация, когда ЕС является единственным крупным игроком в мире, не имеющим отношений с Российской Федерацией, просто неустойчива. Такая позиция не служит конструктивным целям", - заявил депутат.
По его словам, принятие ЕП бесконечных резолюций с осуждением РФ не заменит активную дипломатию.
"Принятие бесконечных резолюций, осуждающих Россию, почти на каждом пленарном заседании не может заменить активную дипломатию, ориентированную на урегулирование конфликтов", - указывается в документе.
Издание Politico сообщило во вторник, что Европарламент хочет начать проверку в отношении Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации представителей Европарламента и Госдумы. Председатель ЕП Роберта Метсола обратилась с письмом с просьбой о проверке в надзорный орган института.