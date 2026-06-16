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Лишь ЕС остается игроком без связей с Россией, заявил евродепутат - РИА Новости, 16.06.2026
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14:38 16.06.2026 (обновлено: 14:44 16.06.2026)
Лишь ЕС остается игроком без связей с Россией, заявил евродепутат

Картайзер: лишь ЕС остается единственным игроком в мире без связей с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Фернан Картайзер считает, что ситуация, когда ЕС не имеет отношений с Россией, неустойчива и неконструктивна.
  • По его словам, резолюции с осуждением России не могут заменить активную дипломатию, ориентированную на урегулирование конфликтов.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС остается единственным игроком в мире, не имеющим отношений с РФ, это неконструктивно, говорится в заявлении евродепутата Фернана Картайзера, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Нынешняя ситуация, когда ЕС является единственным крупным игроком в мире, не имеющим отношений с Российской Федерацией, просто неустойчива. Такая позиция не служит конструктивным целям", - заявил депутат.
По его словам, принятие ЕП бесконечных резолюций с осуждением РФ не заменит активную дипломатию.
"Принятие бесконечных резолюций, осуждающих Россию, почти на каждом пленарном заседании не может заменить активную дипломатию, ориентированную на урегулирование конфликтов", - указывается в документе.
Издание Politico сообщило во вторник, что Европарламент хочет начать проверку в отношении Картайзера после его поездки в Россию и совместной декларации представителей Европарламента и Госдумы. Председатель ЕП Роберта Метсола обратилась с письмом с просьбой о проверке в надзорный орган института.
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