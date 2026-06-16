Егорян взяла серебро чемпионата Европы по фехтованию во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская саблистка Яна Егорян заняла второе место на чемпионате Европы по фехтованию в Антони (Франция).
- В финале Егорян уступила испанке Лусии Мартин-Португес со счетом 13:15.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка российская саблистка Яна Егорян заняла второе место на чемпионате Европы по фехтованию в Антони (Франция).
В финале Егорян уступила испанке Лусии Мартин-Португес со счетом 13:15. Третье место заняли француженка Тоскан Тори и украинка Алина Комащук.
Егорян 32 года. Она впервые стала призером чемпионата Европы в личном турнире. На счету россиянки шесть золотых медалей и одно серебро европейских первенств в команде. Кроме того, Егорян - трехкратная чемпионка мира.
Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.