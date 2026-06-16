Колумбийский футболист Дуран покинул "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джон Дуран покинул петербургский "Зенит" по истечении срока аренды.
- За "Зенит" футболист провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Колумбийский футболист Джон Дуран покинул петербургский "Зенит" по истечении срока аренды, сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых".
"Зенит" арендовал Дурана у саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно. 14 мая петербургский клуб объявил, что форвард по личным обстоятельствам покинул расположение команды перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ). За "Зенит" он провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча.
Дуран входил в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года, однако не принимал участия в тренировках национальной команды по решению тренерского штаба. Впоследствии он не был включен в окончательную заявку на турнир.