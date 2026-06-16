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Колумбийский футболист Дуран покинул "Зенит" - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
18:07 16.06.2026
Колумбийский футболист Дуран покинул "Зенит"

Колумбийский футболист Дуран покинул "Зенит" по истечении срока аренды

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДжон Дуран
Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Джон Дуран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джон Дуран покинул петербургский "Зенит" по истечении срока аренды.
  • За "Зенит" футболист провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Колумбийский футболист Джон Дуран покинул петербургский "Зенит" по истечении срока аренды, сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых".
"Зенит" арендовал Дурана у саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно. 14 мая петербургский клуб объявил, что форвард по личным обстоятельствам покинул расположение команды перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ). За "Зенит" он провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча.
Дуран входил в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года, однако не принимал участия в тренировках национальной команды по решению тренерского штаба. Впоследствии он не был включен в окончательную заявку на турнир.
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ФутболСпортКолумбияДжон ДуранЗенитАль-НасрРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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