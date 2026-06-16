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ЕС и ЕК пытаются сорвать мирные переговоры по Украине, считает Дмитриев - РИА Новости, 16.06.2026
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12:31 16.06.2026
ЕС и ЕК пытаются сорвать мирные переговоры по Украине, считает Дмитриев

Дмитриев: ЕС и ЕК пытаются сорвать мирные переговоры по Украине

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Евросоюз и Еврокомиссия пытаются сорвать мирные переговоры по Украине.
  • Дмитриев раскритиковал действия ЕС и ЕК, назвав их «ядовитыми пилюлями», которые задерживают мир.
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Евросоюз и Еврокомиссия пытаются сорвать мирные переговоры по Украине, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Ядовитые пилюли" ЕС/ЕК, призванные сорвать мирные переговоры, слишком очевидны и задерживают мир, навязывая устаревшие, нереалистичные решения. Лицемерие, когда оно разоблачено, не приносит пользы", - написал Дмитриев в X.
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Так он прокомментировал новость газеты Politico о том, что союзники Киева сделают все возможное, чтобы убедить президента США Дональда Трампа, что жесткая позиция против Москвы - это самый верный способ положить конец конфликту.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
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