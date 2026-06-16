Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Евросоюз и Еврокомиссия пытаются сорвать мирные переговоры по Украине.
- Дмитриев раскритиковал действия ЕС и ЕК, назвав их «ядовитыми пилюлями», которые задерживают мир.
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Евросоюз и Еврокомиссия пытаются сорвать мирные переговоры по Украине, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал новость газеты Politico о том, что союзники Киева сделают все возможное, чтобы убедить президента США Дональда Трампа, что жесткая позиция против Москвы - это самый верный способ положить конец конфликту.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
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