В Дагестане автомобильный мост частично обрушился из-за дождей

Краткий пересказ от РИА ИИ Опоры автомобильного моста через реку Рубас обрушились в Табасаранском районе Дагестана из-за обильных осадков.

Прокуратура Табасаранского района организовала проверку по факту обрушения опор моста.

МАХАЧКАЛА, 16 июн - РИА Новости. Опоры автомобильного моста через реку Рубас обрушились в Табасаранском районе Дагестана из-за обильных осадков, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратурой Табасаранского района организована проверка по факту обрушения опор автомобильного моста. Предварительно, 16 июня… примерно в 18 часов (мск) в результате обильных осадков произошло обрушение опор металлического моста через реку Рубас на 45-м километре автодороги, ведущей к селу Новое Лидже", – говорится в сообщении

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения.

В Telegram-канале Дагестанавтодора сообщается, что ливневые дожди и критическое поднятие уровня воды в реке Рубас привели к размыву фундамента и обрушению левобережной опоры и пролетного строения моста. По данным ведомства, эксплуатационная организация принимает меры по перекрытию движения и ограждению разрушенного моста.