Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане автомобильный мост частично обрушился из-за дождей - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 16.06.2026 (обновлено: 21:15 16.06.2026)
В Дагестане автомобильный мост частично обрушился из-за дождей

Прокуратура: в Дагестане автомобильный мост частично обрушился из-за дождей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоврежденный мост в Дагестане
Поврежденный мост в Дагестане - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Поврежденный мост в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Опоры автомобильного моста через реку Рубас обрушились в Табасаранском районе Дагестана из-за обильных осадков.
  • Прокуратура Табасаранского района организовала проверку по факту обрушения опор моста.
МАХАЧКАЛА, 16 июн - РИА Новости. Опоры автомобильного моста через реку Рубас обрушились в Табасаранском районе Дагестана из-за обильных осадков, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики.
"Прокуратурой Табасаранского района организована проверка по факту обрушения опор автомобильного моста. Предварительно, 16 июня… примерно в 18 часов (мск) в результате обильных осадков произошло обрушение опор металлического моста через реку Рубас на 45-м километре автодороги, ведущей к селу Новое Лидже", – говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Подмосковье иномарка сбила десятилетнего мальчика на велосипеде
Вчера, 21:03
Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения.
В Telegram-канале Дагестанавтодора сообщается, что ливневые дожди и критическое поднятие уровня воды в реке Рубас привели к размыву фундамента и обрушению левобережной опоры и пролетного строения моста. По данным ведомства, эксплуатационная организация принимает меры по перекрытию движения и ограждению разрушенного моста.
Для транспортного сообщения населенных пунктов с райцентром – селом Хучни – имеется два объездных маршрута. В среду комиссия Дагестанавтодора с выездом на место проработает технические решения по оперативному восстановлению моста, добавили в ведомстве.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Мэр Нижнего Новгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Вчера, 17:43
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанТабасаранский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала