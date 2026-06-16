Рейтинг@Mail.ru
США пообещали поспособствовать въезду матери вратаря Возиньи в страну - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:55 16.06.2026 (обновлено: 01:25 17.06.2026)
США пообещали поспособствовать въезду матери вратаря Возиньи в страну

В США пообещали решить проблему с визой матери вратаря Возиньи

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис попросил государственного секретаря Марко Рубио помочь матери вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи получить доступ в страну, несмотря на визовые проблемы.
  • Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией в матче чемпионата мира, который прошел в Атланте (США).
  • Вратарь Возинья был признан лучшим игроком матча, однако его мать не смогла присутствовать на игре из-за проблем с визой.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис в социальной сети X сообщил, что попросил государственного секретаря страны Марко Рубио сделать все возможное, чтобы мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи впустили в страну, несмотря на визовые проблемы.
В понедельник сборная Кабо-Верде дебютировала в финальной части чемпионатов мира ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Встреча первого тура группы Н прошла в Атланте (США) и завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком матча. После матча вратарь не смог сдержать слез и позднее рассказал СМИ, что его маму не пустили в США из-за проблем с визой.
Сборная Аргентины по футболу - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Посол Аргентины оценил шансы сборной по футболу на новую победу на ЧМ
Вчера, 21:58
«
"Сборная Кабо-Верде шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. Его мама не смогла присутствовать из-за проблем с визой. Ни одна мать не должна упускать возможность увидеть, как ее ребенок творит историю. Я попросил государственного секретаря Марко Рубио сделать все возможное, чтобы обеспечить ее присутствие на следующей игре Кабо-Верде в воскресенье", - написал Джеффрис.
Ранее США отказали во въезде на территорию страны лучшему арбитру Африки по версии Африканской конфедерации футбола (CAF) 2025 года сомалийцу Омару Артану. Также перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из Ирана, в федерации футбола страны сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.
Возинье 40 лет, в прошедшем сезоне он играл за "Шавиш" из второй португальской лиги. На его счету 89 матчей за национальную команду, что является вторым результатом в истории сборной.
Футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Капитан сборной Бразилии Неймар возобновил тренировки
Вчера, 22:12
 
ФутболСпортВозиньяЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала