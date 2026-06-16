Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис попросил государственного секретаря Марко Рубио помочь матери вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи получить доступ в страну, несмотря на визовые проблемы.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией в матче чемпионата мира, который прошел в Атланте (США).

Вратарь Возинья был признан лучшим игроком матча, однако его мать не смогла присутствовать на игре из-за проблем с визой.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис в социальной сети X сообщил, что попросил государственного секретаря страны Марко Рубио сделать все возможное, чтобы мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи впустили в страну, несмотря на визовые проблемы.

В понедельник сборная Кабо-Верде дебютировала в финальной части чемпионатов мира ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Встреча первого тура группы Н прошла в Атланте (США) и завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком матча. После матча вратарь не смог сдержать слез и позднее рассказал СМИ, что его маму не пустили в США из-за проблем с визой.

« "Сборная Кабо-Верде шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. Его мама не смогла присутствовать из-за проблем с визой. Ни одна мать не должна упускать возможность увидеть, как ее ребенок творит историю. Я попросил государственного секретаря Марко Рубио сделать все возможное, чтобы обеспечить ее присутствие на следующей игре Кабо-Верде в воскресенье", - написал Джеффрис.

Ранее США отказали во въезде на территорию страны лучшему арбитру Африки по версии Африканской конфедерации футбола (CAF) 2025 года сомалийцу Омару Артану. Также перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из Ирана, в федерации футбола страны сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.