Краткий пересказ от РИА ИИ Виза нападающего сборной Ирана Мехди Тораби истекла после первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу.

Сборная Ирана была вынуждена покинуть США после матча, так как команде запрещено находиться на территории страны вне игровых дней.

Федерация футбола Ирана предприняла шаги по переоформлению визы Тораби, чтобы игрок мог сопровождать национальную сборную на будущих матчах.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американская виза нападающего сборной Ирана Мехди Тораби истекла после первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу, сообщает агентство IRNA.

Во вторник сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G, который прошел в Лос-Анджелесе (США). После встречи главный тренер иранцев Амир Галенои рассказал, что команда рассчитывала провести восстановительную тренировку в Лос-Анджелесе во вторник, однако сборную попросили покинуть США. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.

Сообщается, что виза Тораби была действительна только для одного въезда в США, тогда как остальные игроки до начала турнира получили многократные визы. Федерация футбола Ирана предприняла шаги по переоформлению визы Тораби, чтобы игрок мог сопровождать национальную сборную на будущих матчах.