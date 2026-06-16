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Собаки устроили досмотр сборной Уругвая перед матчем на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
10:27 16.06.2026 (обновлено: 11:30 16.06.2026)
Собаки устроили досмотр сборной Уругвая перед матчем на ЧМ-2026

Сборной Уругвая устроили досмотр с полицейской собакой перед матчем ЧМ в США

© Фото : Пресс-служба AUFФутболисты сборной Уругвая
Футболисты сборной Уругвая - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Пресс-служба AUF
Футболисты сборной Уругвая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты сборной Уругвая прошли досмотр с участием кинологической службы перед матчем на чемпионате мира в США.
  • Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 1:1 в матче первого тура группы Н.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Уругвая прошли досмотр при участии кинологической службы перед своим первым матчем на чемпионате мира в США.
В ночь на вторник сборная Уругвая сыграла вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 1:1 в матче первого тура группы Н, который прошел в Майами.
ЧМ по футболу 2026
16 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Саудовская Аравия
1 : 1
Уругвай
41‎’‎ • Абдулела Аль-Амри
80‎’‎ • Максимилиано Араухо
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Видео досмотра опубликовал в соцсети X журналист Альберт Ортега. На нем прибывшие в США игроки сборной Уругвая стоят около автобуса, пока их вещи обнюхивает полицейская собака.
Ранее об усиленном досмотре со стороны американских служб безопасности также рассказал главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро. Персонал проверял вещи команды и проводил дополнительные проверки с помощью детекторов, а также при участии кинологической службы. Тщательному досмотру подверглись и другие сборные, среди которых команды Сенегала и Бельгии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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