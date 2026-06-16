Собаки устроили досмотр сборной Уругвая перед матчем на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты сборной Уругвая прошли досмотр с участием кинологической службы перед матчем на чемпионате мира в США.
- Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 1:1 в матче первого тура группы Н.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Уругвая прошли досмотр при участии кинологической службы перед своим первым матчем на чемпионате мира в США.
В ночь на вторник сборная Уругвая сыграла вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 1:1 в матче первого тура группы Н, который прошел в Майами.
16 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
41’ • Абдулела Аль-Амри
80’ • Максимилиано Араухо
Видео досмотра опубликовал в соцсети X журналист Альберт Ортега. На нем прибывшие в США игроки сборной Уругвая стоят около автобуса, пока их вещи обнюхивает полицейская собака.
Ранее об усиленном досмотре со стороны американских служб безопасности также рассказал главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро. Персонал проверял вещи команды и проводил дополнительные проверки с помощью детекторов, а также при участии кинологической службы. Тщательному досмотру подверглись и другие сборные, среди которых команды Сенегала и Бельгии.