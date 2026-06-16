Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА в пригороде Воронежа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Воронежа утром во вторник уничтожен еще один БПЛА.
- Ранее в небе над регионом были уничтожены 19 БПЛА, обломками незначительно поврежден легковой автомобиль.
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Ещё один БПЛА уничтожен в пригороде Воронежа утром во вторник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее губернатор сообщил, что в небе над Воронежской областью были уничтожены 19 БПЛА. Обломками был незначительно повреждён легковой автомобиль.
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"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа
5 января, 17:44