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Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА в пригороде Воронежа - РИА Новости, 16.06.2026
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09:44 16.06.2026
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА в пригороде Воронежа

Гусев: ПВО ликвидировала еще один летевший на Воронеж беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пригороде Воронежа утром во вторник уничтожен еще один БПЛА.
  • Ранее в небе над регионом были уничтожены 19 БПЛА, обломками незначительно поврежден легковой автомобиль.
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Ещё один БПЛА уничтожен в пригороде Воронежа утром во вторник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее губернатор сообщил, что в небе над Воронежской областью были уничтожены 19 БПЛА. Обломками был незначительно повреждён легковой автомобиль.
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"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа
5 января, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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