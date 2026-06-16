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Чемпиона России по вольной борьбе задержали по делу об убийстве - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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12:38 16.06.2026
Чемпиона России по вольной борьбе задержали по делу об убийстве

Baza: чемпиона России по вольной борьбе Зангиева задержали по делу об убийстве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исса Зангиев, чемпион России по вольной борьбе, задержан по делу об убийстве сверстника во Владикавказе.
  • Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Чемпион России и призер первенства мира по вольной борьбе 18-летний Исса Зангиев задержан по делу об убийстве сверстника во Владикавказе, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, Зангиев 13 июня участвовал во встрече в лесопарковой зоне Владикавказа из-за долга в 3,5 тысячи рублей. Переговоры переросли в драку, в ходе которой одному из молодых людей выстрелили в глаз из пистолета. Пострадавшего, Тимура Сакаева, госпитализировали, но спасти его не удалось. Предполагаемый стрелок, который скрылся с места происшествия, уже дал признательные показания. Вместе с ним задержали еще троих участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет.
Как сообщается на сайте СУ СК России по РСО-Алания, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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