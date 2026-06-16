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Беспилотник атаковал штаб иранских оппозиционных сил в Ираке, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.06.2026
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23:16 16.06.2026
Беспилотник атаковал штаб иранских оппозиционных сил в Ираке, сообщают СМИ

Al-Hadath: беспилотник нанес удар по штабу иранских оппозиционных сил в Ираке

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на среду беспилотник нанес удар по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке.
  • Удар был нанесен по штабу партии в городе Кей Санджак в Иракском Курдистане.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Беспилотник нанес удар в ночь на среду по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке, передает телеканал Al-Hadath.
"БПЛА нанес удар по штабу оппозиционной Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) в городе Кёй Санджак в Иракском Курдистане", - сообщил телеканал со ссылкой на осведомленный источник.
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Принадлежность беспилотника не уточняется.
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