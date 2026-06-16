Беспилотник атаковал штаб иранских оппозиционных сил в Ираке, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на среду беспилотник нанес удар по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке.
- Удар был нанесен по штабу партии в городе Кей Санджак в Иракском Курдистане.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Беспилотник нанес удар в ночь на среду по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке, передает телеканал Al-Hadath.
"БПЛА нанес удар по штабу оппозиционной Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) в городе Кёй Санджак в Иракском Курдистане", - сообщил телеканал со ссылкой на осведомленный источник.
Принадлежность беспилотника не уточняется.
Ранее Корпус стражей исламской революции отчитывался об ударах по позициям партии в Иракском Курдистане во время активной фазы конфликта между Ираном, США и Израилем.
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