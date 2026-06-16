Сборная Бельгии вырвала ничью у команды Египта в матче чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бельгии сыграла вничью со сборной Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1.
- Во втором туре сборная Бельгии сыграет с командой Ирана, а сборная Египта встретится с командой Новой Зеландии, обе встречи пройдут 21 июня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы G прошла в понедельник в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Сборная Египта вела в счете после первого тайма благодаря голу Эмама Ашура (19-я минута). Бельгийцев от поражения спас автогол полузащитника египтян Мохамеда Хани (66).
15 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
66’ • Мохамед Хани (А)
19’ • Эмам Ашур
Капитан сборной Египта Мохамед Салах отдал голевую передачу на Ашура. В понедельник, 15 июня, ему исполнилось 34 года.
Во втором туре сборная Бельгии сыграет с командой Ирана, а сборная Египта встретится с командой Новой Зеландии. Обе встречи пройдут 21 июня.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.