Сборная Бельгии вырвала ничью у команды Египта в матче чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Бельгии сыграла вничью со сборной Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1.

Во втором туре сборная Бельгии сыграет с командой Ирана, а сборная Египта встретится с командой Новой Зеландии, обе встречи пройдут 21 июня.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Встреча группы G прошла в понедельник в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Сборная Египта вела в счете после первого тайма благодаря голу Эмама Ашура (19-я минута). Бельгийцев от поражения спас автогол полузащитника египтян Мохамеда Хани (66).

Капитан сборной Египта Мохамед Салах отдал голевую передачу на Ашура. В понедельник, 15 июня, ему исполнилось 34 года.

Во втором туре сборная Бельгии сыграет с командой Ирана, а сборная Египта встретится с командой Новой Зеландии. Обе встречи пройдут 21 июня.