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Сборная Бельгии вырвала ничью у команды Египта в матче чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:06 16.06.2026 (обновлено: 00:08 16.06.2026)
Сборная Бельгии вырвала ничью у команды Египта в матче чемпионата мира

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Египта в матче чемпионата мира

© Фото : Соцсети ФИФАНападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку
Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бельгии сыграла вничью со сборной Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1.
  • Во втором туре сборная Бельгии сыграет с командой Ирана, а сборная Египта встретится с командой Новой Зеландии, обе встречи пройдут 21 июня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы G прошла в понедельник в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Сборная Египта вела в счете после первого тайма благодаря голу Эмама Ашура (19-я минута). Бельгийцев от поражения спас автогол полузащитника египтян Мохамеда Хани (66).
ЧМ по футболу 2026
15 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Бельгия
1 : 1
Египет
66‎’‎ • Мохамед Хани (А)
19‎’‎ • Эмам Ашур
(Мохамед Салах)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Капитан сборной Египта Мохамед Салах отдал голевую передачу на Ашура. В понедельник, 15 июня, ему исполнилось 34 года.
Во втором туре сборная Бельгии сыграет с командой Ирана, а сборная Египта встретится с командой Новой Зеландии. Обе встречи пройдут 21 июня.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортЕгипетБельгияСШАМохамед ХаниЭмам АшурМохамед СалахЧМ по футболу 2026
 
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