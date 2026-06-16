Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер "Портленда" возглавил "Чикаго Буллз" - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:12 16.06.2026 (обновлено: 20:17 16.06.2026)
Экс-тренер "Портленда" возглавил "Чикаго Буллз"

Бразильский тренер Сплиттер возглавил клуб НБА "Чикаго Буллз"

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НБА «Чикаго Буллз» объявил о назначении Тьяго Сплиттера на пост главного тренера команды.
  • Тьяго Сплиттер стал 25-м главным тренером в истории клуба.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллз" на своем официальном сайте объявил о назначении бразильского специалиста Тьяго Сплиттера на пост главного тренера команды.
41-летний Сплиттер стал 25-м главным тренером в истории клуба, условия контракта не разглашаются.
В прошедшем сезоне он занимал пост временного главного тренера "Портленд Трэйл Блэйзерс". Сплиттер занял должность на старте чемпионата после отстранения Чонси Биллапса в связи с арестом из-за федерального расследования по делу об азартных играх.
Под руководством Сплиттера "Портленд" завершил регулярный чемпионат с 42 победами при 40 поражениях, заняв седьмое место в таблице Западной конференции и выйдя в плей-офф НБА через раунд плей-ин. В первом раунде плей-офф "Портленд" по итогам пяти матчей проиграл будущему финалисту турнира "Сан-Антонио Сперс".
По ходу тренерской карьеры бразилец работал ассистентом в "Бруклин Нетс" и "Хьюстон Рокетс". В сезоне-2024/25 возглавлял французский клуб "Париж".
Форварды ПБК ЦСКА Семён Антонов и БК Црвена Звезда Лука Митрович (слева) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Митрович покинул ЦСКА
15 июня, 14:49
 
БаскетболСпортЧонси БиллапсЧикаго БуллзПортленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио СпёрсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала