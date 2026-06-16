Экс-тренер "Портленда" возглавил "Чикаго Буллз"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб НБА «Чикаго Буллз» объявил о назначении Тьяго Сплиттера на пост главного тренера команды.
- Тьяго Сплиттер стал 25-м главным тренером в истории клуба.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллз" на своем официальном сайте объявил о назначении бразильского специалиста Тьяго Сплиттера на пост главного тренера команды.
41-летний Сплиттер стал 25-м главным тренером в истории клуба, условия контракта не разглашаются.
В прошедшем сезоне он занимал пост временного главного тренера "Портленд Трэйл Блэйзерс". Сплиттер занял должность на старте чемпионата после отстранения Чонси Биллапса в связи с арестом из-за федерального расследования по делу об азартных играх.
Под руководством Сплиттера "Портленд" завершил регулярный чемпионат с 42 победами при 40 поражениях, заняв седьмое место в таблице Западной конференции и выйдя в плей-офф НБА через раунд плей-ин. В первом раунде плей-офф "Портленд" по итогам пяти матчей проиграл будущему финалисту турнира "Сан-Антонио Сперс".
По ходу тренерской карьеры бразилец работал ассистентом в "Бруклин Нетс" и "Хьюстон Рокетс". В сезоне-2024/25 возглавлял французский клуб "Париж".
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