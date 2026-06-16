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Запад разрушил продовольственную систему Африки, заявил вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 16.06.2026
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11:19 16.06.2026
Запад разрушил продовольственную систему Африки, заявил вице-спикер Госдумы

Бабаков: Запад сознательно разрушал продовольственную систему Африки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил, что Запад сознательно разрушал продовольственную систему Африки.
  • Использовалась колониальная модель «экспорт-потребления», при которой под видом помощи навязывались товары, произведенные за пределами африканских стран.
  • Продовольственная тема для африканских государств остается ключевой из-за длительной неадекватной эксплуатации их ресурсов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запад сознательно разрушал продовольственную систему Африки, используя колониальную модель "экспорт-потребления", когда под видом помощи голодающим навязывались товары, произведенные за пределами этих стран, что на долгое время закрепило их зависимость, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").
Он пояснил, что традиционно Запад использовал и в аграрной сфере колониальную модель, но она называлась экспорт-модель потребления.
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"И внешне она выглядела очень красиво: африканские страны голодают, давайте им поставим, я утрирую, "Пепси" или гамбургер. И это делалось осознанно, потому что разрушался фактически тот механизм или та модель потребления, которая традиционно была характерна для этих стран, и навязывалась им та модель, продукты которой производились за пределами этой страны", - сказал Бабаков.
Он отметил, что продовольственная тема для африканских государств по-прежнему остается одной из ключевых, и не потому, что у них нет ресурсов, а потому, что длительное время они эксплуатировались неадекватно их возможностям.
"Получался такой, на очень длительное время, механизм привязки и потребления, и продовольствия, и снабжения этим продовольствием этих стран - изощренная форма такая, хотя внешне красиво звучало", - добавил вице-спикер.
По словам Бабакова, под благовидным предлогом навязывалась та модель, которая на длительное время закрепляла за этими странами зависимость, в том числе продовольственную.
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