Астроном рассказала о необычном явлении

"Июнь-июль - лучшие месяцы для формирования, а значит, и для наблюдения серебристых облаков. Во-первых, в это время в мезосфере обычно бывают самые низкие температуры, что позволяет образоваться ледяным частицам, из которых и состоят серебристые облака. Во-вторых, серебристые облака хорошо видны, если Солнце располагается под горизонтом на глубинах 6—16°, что и реализуется в летний период в средних широтах", - рассказала астроном.