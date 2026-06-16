Астроном рассказала о необычном явлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли, состоящие из ледяных кристаллов, подсвеченных солнцем, рассказала Екатерина Типикина, заведующая астрономической обсерваторией государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге.
- Серебристые облака лучше всего наблюдать в июне и июле в средних широтах России, так как в это время в мезосфере самые низкие температуры и условия наиболее благоприятны для их формирования.
- В России много мест, удобных для наблюдения серебристых облаков, включая области между параллелями Москвы и Санкт-Петербурга, однако белые ночи могут стать препятствием для их наблюдения.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Необычные серебристые облака можно наблюдать в Центральной России в июне и июле, рассказала РИА Новости заведующая астрономической обсерваторией государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге Екатерина Типикина.
Собеседница рассказала, что серебристые облака – это самые высокие облака в атмосфере Земли, состоящие из ледяных кристаллов, подсвеченных солнцем. Они образуются на высотах 80-85 километров в области наиболее холодного слоя атмосферы – верхней мезосфере. На этих высотах атмосферное давление примерно в 200 тысяч раз ниже, чем у поверхности Земли, а температура может опускаться до минимальных значений от −140° до −120°C, что ниже точки замерзания воды при столь низком давлении, пояснила Типикина.
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"Июнь-июль - лучшие месяцы для формирования, а значит, и для наблюдения серебристых облаков. Во-первых, в это время в мезосфере обычно бывают самые низкие температуры, что позволяет образоваться ледяным частицам, из которых и состоят серебристые облака. Во-вторых, серебристые облака хорошо видны, если Солнце располагается под горизонтом на глубинах 6—16°, что и реализуется в летний период в средних широтах", - рассказала астроном.
По ее словам, выглядят облака как светлые, как будто светящиеся полосы на небе.
Она отметила, что для образования серебристых облаков, кроме низких температур и наличия молекул воды, необходимы частицы - центры кристаллизации, на которых начинается нарастание ледяных кристаллов. Ими могут служить, например, метеорная пыль, пыль земного происхождения, вулканический аэрозоль.
"В России много мест, удобных для наблюдения серебристых облаков. Это области средних широт, лежащие между параллелями Москвы и Санкт-Петербурга. Однако и севернее, например, в Петрозаводске, и южнее, например, в Орле, серебристые облака бывают видны", - рассказала Типикина, добавив, что препятствием для наблюдения облаков служат белые ночи.