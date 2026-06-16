АСЕАН пользуется авторитетом во всем мире, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков заявил, что АСЕАН пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но и во всем мире, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия - АСЕАН в Казани.
"(АСЕАН - ред.) это, по сути, одна из важных многосторонних структур, которая пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
Он отметил, что председательство в ассоциации ежегодно меняется, в этом году в АСЕАН председательствуют Филиппины.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.