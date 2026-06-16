АСЕАН пользуется авторитетом во всем мире, заявил Ушаков

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но и во всем мире, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.