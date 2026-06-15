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"Ювентус" выкупил футболиста Бога и подписал с ним контракт до 2029 года - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
19:28 15.06.2026
"Ювентус" выкупил футболиста Бога и подписал с ним контракт до 2029 года

"Ювентус" выкупил нападающего Бога и подписал с ним контракт до 2029 года

© Соцсети "Ювентуса"Эмиль Хольм и Жереми Бога
Эмиль Хольм и Жереми Бога - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Соцсети "Ювентуса"
Эмиль Хольм и Жереми Бога. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявил о решении активировать пункт о выкупе Жереми Бога, арендованного у французской «Ниццы».
  • Бога подписал контракт до 30 июня 2029 года, выкуп футболиста обошелся «Ювентусу» в 4,8 млн евро плюс дополнительные расходы в размере 0,8 млн евро.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил на своем сайте о решении активировать пункт о выкупе ивуарийского нападающего Жереми Бога, арендованного у французской "Ниццы".
Бога подписал контракт до 30 июня 2029 года. Выкуп футболиста обошелся туринцам в 4,8 млн евро плюс дополнительные расходы в размере 0,8 млн евро.
Бога 29 лет, он был арендован "Ювентусом" в феврале 2026 года. В составе "бьянконери" Бога провел 17 матчей и забил 4 мяча. Ранее он выступал за английские "Челси", "Бирмингем", французский "Ренн", испанскую "Гранаду", а также итальянские "Сассуоло" и "Аталанту". На счету Бога 24 матча и один гол за сборную Кот-д'Ивуара, с которой он стал победителем Кубка африканских наций в 2023 году. Футболист не вошел в состав национальной команды на чемпионат мира.
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