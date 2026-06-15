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Сорокалетнего вратаря Кабо-Верде признали лучшим игроком матча с испанцами - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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21:10 15.06.2026 (обновлено: 21:15 15.06.2026)
Сорокалетнего вратаря Кабо-Верде признали лучшим игроком матча с испанцами

Вратарь Возинья из сборной Кабо-Верде стал лучшим игроком матча ЧМ с испанцами

© Соцсети ФИФАВозинья
Возинья - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Испании.
  • Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0) в матче первого тура в группе Н.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Испании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В понедельник сборная Кабо-Верде на дебютном чемпионате мира сыграла вничью с испанцами (0:0) в матче первого тура в группе Н. Возинья отразил семь ударов по воротам, а также успешно прервал ряд навесов и прострелов.
Возинье 40 лет, в прошедшем сезоне он играл за "Шавиш" из второй португальской лиги. На его счету 89 матчей за национальную команду, что является вторым результатом в истории сборной.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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