Сорокалетнего вратаря Кабо-Верде признали лучшим игроком матча с испанцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Испании.
- Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0) в матче первого тура в группе Н.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Испании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В понедельник сборная Кабо-Верде на дебютном чемпионате мира сыграла вничью с испанцами (0:0) в матче первого тура в группе Н. Возинья отразил семь ударов по воротам, а также успешно прервал ряд навесов и прострелов.
Возинье 40 лет, в прошедшем сезоне он играл за "Шавиш" из второй португальской лиги. На его счету 89 матчей за национальную команду, что является вторым результатом в истории сборной.