Конспирологи любят винить во всех мировых бедах коварную "англичанку", однако британские элитарии раз за разом садятся в такую лужу, что просто непонятно, как эти деятели могут на что-то там влиять. Вчера, собрав волю в кулак и все ржавые посудины Его Величества, которые еще держатся на плаву, эти гении задержали нефтяной танкер под флагом Камеруна, который, как они заявляют, принадлежит "теневому" флоту России.

Не приходится сомневаться, что в скором времени танкер будет отпущен, как это произошло абсолютно со всеми судами, которые пытались захватить европейцы. Потому что, во-первых, такие авантюры являются открытым нарушением международного права, а во-вторых — Россия приняла закон об ответе военными средствами на задержания российских граждан за рубежом.

Военного ответа пираты XXI века боятся — недаром только что очередной танкер отпустили французы, которые мамой клялись всех посадить. Зачем же было пускаться на такую глупую, заведомо обреченную провокацию?

Но дело в том, что все силы британских элит брошены сегодня на то, чтобы превратить внутренний кризис, раздирающий их страну, в войну с внешним врагом. Они используют любой предлог, чтобы это сделать.

Дрессированная британская пресса изо всех сил замалчивает происходящее, но трудно скрыть то, что народишко-то в Туманном Альбионе бунтует. Много вы слышали, к примеру, о погромах, которые этой весной устроили в Лондоне чернокожие подростки? А ведь это был натуральный кошмар. Отпущенные на каникулы детишки били витрины, поджигали машины, обносили магазины и устраивали натуральную охоту на белых лондонцев.

А сейчас взбунтовались уже белые подданные Соединенного Королевства. Коренные ирландцы в Белфасте пошли бить понаехавших мигрантов и бузят уже несколько дней. Поводом к народному возмущению стало жестокое нападение суданца с ножом на местного жителя.

Чуть раньше Британию охватили массовые народные выступления из-за убийства Генри Новака — белого молодого человека, которого зарезал сикх своим ритуальным ножом. Там еще удивительно проявили себя полицейские: убийца пожаловался им на расизм, и несчастного Новака, истекавшего кровью, копы тут же заковали в наручники и даже не попытались его спасти.

Несмотря на все усилия правительства, это невозможно больше выдавать за отдельные криминальные эксцессы. Это полноценная расовая война, которая грозит покончить с той Британией, которую мы знали.

Со стороны видно, что у каждой позиции своя правда. Местные жители стонут от этнического криминала, а национальные меньшинства пытаются мстить потомкам рабовладельцев за столетия угнетения.

Системность конфликта в том, что политические силы четко разграничены как раз по этнической линии. "Зеленые" и левые стали откровенно промигрантскими партиями, а "Реформировать Соединенное Королевство" Найджела Фараджа собирает вокруг себя коренных британцев.

То есть расовый конфликт обрел политическое измерение: его очень наглядно было заметно, когда присягу на Коране приносили только что избранные мэры Бирмингема и Брайтона, уже практически не умеющие говорить по-английски.

Активнее всех уличные протесты коренных британцев организует крайне правый политический деятель Томми Робинсон. Он регулярно проводит многотысячные марши протеста против мигрантской политики правительства и, несмотря на то, что его нещадно прессуют власти, остается харизматичным лидером народного протеста.

Есть в этом политическом раскладе и мощный внешний фактор. Только что ставший триллионером Илон Маск спонсирует и более респектабельную партию Фараджа, и радикальную движуху Робинсона. Семейство Маск, хорошо знакомое с трагическими расовыми конфликтами в ЮАР , теперь пытается предотвратить их в Британии. Не случайно Томми Робинсон встречался на днях в России с Эрролом Маском (отцом Илона) — думается, им было о чем поговорить.

Вчера Робинсона задержали в лондонском аэропорту Хитроу под предлогом "борьбы с терроризмом". Одновременно британская The Times нашла в расовых протестах в Белфасте "руку Москвы".

Интересная версия, но нет. Заигравшись в смещение законных лидеров за рубежом, британские элитарии не заметили, как их настигло возмездие прямо по домашнему адресу. Расовые бунты — прямое следствие их собственной политики.