Вальверде вошел в старт сборной Уругвая на матч ЧМ против Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерико Вальверде с капитанской повязкой выведет сборную Уругвая на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Саудовской Аравии.
- Матч первого тура группы H пройдет в ночь на вторник в Майами и начнется в 01:00 по московскому времени.
- В стартовом составе сборной Уругвая выйдут Фернандо Муслера, Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Матиас Оливера, Матиас Винья и другие игроки.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде с капитанской повязкой выведет сборную Уругвая на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Саудовской Аравии.
Встреча первого тура группы H пройдет в ночь на вторник в Майами и начнется в 01:00 по московскому времени.
Полностью стартовый состав уругвайцев выглядит следующим образом: Фернандо Муслера (вратарь), Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Матиас Оливера, Матиас Винья, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде (капитан), Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес, Федерико Виньяс.
За сборную Саудовской Аравии с первых минут сыграют: Мухаммед Аль-Уваис (вратарь), Абдулелах Аль-Амри, Хасан Ат-Тамбакти, Сауд Абдулхамид, Мотеб Аль-Харби, Мохаммед Абу Аль-Шамат, Мусаб Аль-Джувайр, Абдулла Аль-Хаибари, Мухаммед Канно, Фирас Аль-Бурайкан, Салим Аль-Давсари (капитан).