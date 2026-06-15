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Вальверде вошел в старт сборной Уругвая на матч ЧМ против Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
23:52 15.06.2026 (обновлено: 23:53 15.06.2026)
Вальверде вошел в старт сборной Уругвая на матч ЧМ против Саудовской Аравии

Вальверде выйдет в старте сборной Уругвая в матче ЧМ против Саудовской Аравии

© Фотография из соцсетейФедерико Вальверде
Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фотография из соцсетей
Федерико Вальверде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерико Вальверде с капитанской повязкой выведет сборную Уругвая на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Саудовской Аравии.
  • Матч первого тура группы H пройдет в ночь на вторник в Майами и начнется в 01:00 по московскому времени.
  • В стартовом составе сборной Уругвая выйдут Фернандо Муслера, Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Матиас Оливера, Матиас Винья и другие игроки.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде с капитанской повязкой выведет сборную Уругвая на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Саудовской Аравии.
Встреча первого тура группы H пройдет в ночь на вторник в Майами и начнется в 01:00 по московскому времени.
Полностью стартовый состав уругвайцев выглядит следующим образом: Фернандо Муслера (вратарь), Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Матиас Оливера, Матиас Винья, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде (капитан), Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес, Федерико Виньяс.
За сборную Саудовской Аравии с первых минут сыграют: Мухаммед Аль-Уваис (вратарь), Абдулелах Аль-Амри, Хасан Ат-Тамбакти, Сауд Абдулхамид, Мотеб Аль-Харби, Мохаммед Абу Аль-Шамат, Мусаб Аль-Джувайр, Абдулла Аль-Хаибари, Мухаммед Канно, Фирас Аль-Бурайкан, Салим Аль-Давсари (капитан).
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