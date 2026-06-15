Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал, кого США надеются увидеть на подписании меморандума с ИРИ - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 15.06.2026
Вэнс рассказал, кого США надеются увидеть на подписании меморандума с ИРИ

Вэнс: США надеются увидеть все стороны иранской политической системы в пятницу

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джей Ди Вэнс заявил, что на встрече в пятницу США ожидают присутствие представителей всех сторон иранской политической системы.
  • Дональд Трамп и Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что представители всех сторон иранской политической системы будут присутствовать на встрече в эту пятницу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы имеем дело со всеми, кто есть в иранской (политической ред.) системе: КСИР (Корпус стражей исламской революции, подразделения ВС Ирана - ред.), своего рода сторонники жесткой линии в режиме, военное крыло, есть политическое руководство, а внутри политического руководства есть как более радикально настроенные люди, так и менее радикальные. Мы рассчитываем, что в пятницу на переговорах будет представлен весь спектр участников", - сказал сказал Вэнс каналу CNBC.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Берн - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Швейцария находится в контакте с США и Ираном, заявили в МИД страны
Вчера, 15:57
 
В миреИранСШАШвейцарияДональд ТрампКазем Гариб-АбадиКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала