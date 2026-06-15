Вэнс рассказал, кого США надеются увидеть на подписании меморандума с ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джей Ди Вэнс заявил, что на встрече в пятницу США ожидают присутствие представителей всех сторон иранской политической системы.
- Дональд Трамп и Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что представители всех сторон иранской политической системы будут присутствовать на встрече в эту пятницу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы имеем дело со всеми, кто есть в иранской (политической ред.) системе: КСИР (Корпус стражей исламской революции, подразделения ВС Ирана - ред.), своего рода сторонники жесткой линии в режиме, военное крыло, есть политическое руководство, а внутри политического руководства есть как более радикально настроенные люди, так и менее радикальные. Мы рассчитываем, что в пятницу на переговорах будет представлен весь спектр участников", - сказал сказал Вэнс каналу CNBC.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.