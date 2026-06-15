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Вопрос членства Украины в ЕС не будут обсуждать на саммите G7, заявил Кошта - РИА Новости, 15.06.2026
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18:55 15.06.2026
Вопрос членства Украины в ЕС не будут обсуждать на саммите G7, заявил Кошта

Кошта: вопрос членства Украины в ЕС не будут обсуждать на саммите G7 во Франции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПредседатель Европейского совета Антониу Кошта
Председатель Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Председатель Европейского совета Антониу Кошта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос членства Украины в Евросоюзе не будет обсуждаться на саммите G7 во Франции, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.
  • По его словам, вопрос расширения ЕС будет рассматриваться на предстоящем саммите сообщества.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Вопрос членства Украины в Евросоюзе не будет обсуждаться на саммите G7, проходящем во Франции, заявил в понедельник председатель Евросовета Антониу Кошта.
"В рамках G7 мы не будем обсуждать внутренние вопросы Европейского союза", - сказал Кошта, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли поднят вопрос частичного приема Киева в ЕС на саммите.
Анита Орбан - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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По его словам, вопрос расширения ЕС будет рассматриваться на предстоящем саммите сообщества, однако у ЕС, кроме Украины, на повестке возможное вступление балканских стран и Молдавии
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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