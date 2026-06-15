Вопрос членства Украины в ЕС не будут обсуждать на саммите G7, заявил Кошта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос членства Украины в Евросоюзе не будет обсуждаться на саммите G7 во Франции, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.
- По его словам, вопрос расширения ЕС будет рассматриваться на предстоящем саммите сообщества.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Вопрос членства Украины в Евросоюзе не будет обсуждаться на саммите G7, проходящем во Франции, заявил в понедельник председатель Евросовета Антониу Кошта.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.