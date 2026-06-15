Бойцу UFC Топурии диагностировали перелом глазницы после поединка с Гэтжи

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Испанскому бойцу грузинского происхождения Илие Топурии диагностировали небольшой перелом орбитальной кости после поражения в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против американца Джастина Гэтжи, написал журналист Ирати Прат в соцсети X.

"Илия Топурия в порядке. Ему нужен покой. Уточнение: хотя окончательные результаты компьютерной томографии, сделанной в больнице Вашингтона, где Илия провел ночь, еще не готовы, у него действительно небольшой перелом орбитальной кости, но абсолютно никакой необходимости в операции нет. Только отдых. Именно это мне передают", - написал Прат.