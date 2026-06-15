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Бойцу UFC Топурии диагностировали перелом глазницы после поединка с Гэтжи - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Единоборства
 
23:21 15.06.2026
Бойцу UFC Топурии диагностировали перелом глазницы после поединка с Гэтжи

Испанскому бойцу UFC Топурии диагностировали перелом глазницы после поединка

© UFC Илия Топурия
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© UFC
Илия Топурия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанскому бойцу грузинского происхождения Илие Топурии диагностировали небольшой перелом орбитальной кости после поражения в поединке против американца Джастина Гэтжи.
  • Илия Топурия не вышел на пятый раунд, поединок завершился досрочным поражением Топурии (технический нокаут после остановки боя врачом).
  • После боя Топурия был госпитализирован, но, по словам журналиста Ирати Прата, операция ему не требуется, нужен только отдых.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Испанскому бойцу грузинского происхождения Илие Топурии диагностировали небольшой перелом орбитальной кости после поражения в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против американца Джастина Гэтжи, написал журналист Ирати Прат в соцсети X.
Главное событие турнира, прошедшего на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне, завершилось досрочным поражением Топурии, который не вышел на пятый раунд (технический нокаут после остановки боя врачом). После боя генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил о госпитализации Топурии.
"Илия Топурия в порядке. Ему нужен покой. Уточнение: хотя окончательные результаты компьютерной томографии, сделанной в больнице Вашингтона, где Илия провел ночь, еще не готовы, у него действительно небольшой перелом орбитальной кости, но абсолютно никакой необходимости в операции нет. Только отдых. Именно это мне передают", - написал Прат.
Для Топурии, ранее владевшего титулом в полулегком дивизионе, поражение стало первым при 17 победах. Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс, в его активе 28 побед и пять поражений.
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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ЕдиноборстваСпортВашингтон (штат)Илия ТопурияUFCДжастин Гэтжи
 
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