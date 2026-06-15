Расплата за надменность: главную звезду UFC уничтожили в Белом доме

Крушение поезда хайпа
"Сдался в самом большом бою"
- перед поединком испанец грузинского происхождения поставил себе в описание профиля в соцсетях рекорд 18-0 (теперь 17-1);
- недавно провел "похороны" своих поверженных оппонентов, среди которых оказался и Джастин;
- накануне турнира и вовсе сходил с семьей и командой в ресторан, где отметил победу над Гэтжи и первую защиту титула.
"Сдаться в самом большом бою в карьере — на такое способен не каждый. Настоящая легенда".
"Это он говорил, что вырубит меня и отмудохает нас с Шакуром Стивенсоном одновременно?"
Топурию пришлось госпитализировать
"Илия в больнице, его сильно потрепало. Я не врач, но его глаз выглядит так, будто это перелом глазницы. Просто предполагаю. Мой план — дать ему отдохнуть, восстановиться, сделать паузу. Сегодня у него был тяжелый вечер. Я просто хочу убедиться, что он поправится. Даже не думаю о его следующем бое". (MMA Fighting)
"Он просто невероятен, уже в первом раунде я понял, что мне придется тяжело. Но в третьем раунде я почувствовал, что могу выиграть. Я был готов доминировать. Он так жестко достал меня по печени, но здесь, видимо, дело в немецком сердце моего отца, которое не позволило мне сдаться. Я смотрел UFC с первого дня, я такой фанат. Я просто счастлив, что стал чемпионом. Решил для себя, что не проиграю сегодня ни при каких обстоятельствах. Я просто не мог потерпеть поражение в этот день, на таком турнире".
"Заслужил хорошую взбучку"
"Единственное, что тебе нужно было сделать, это избить 38-летнего, который вышел после пятираундовой битвы со мной... а ты сдался, сидя на стуле. Я настоящий боец и продержался весь бой, а ты – мелкий притворщик, Чоризо! Поздравляю, Джастин! Реванш за титул неоспоримого?"