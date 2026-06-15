Расплата за надменность: главную звезду UFC уничтожили в Белом доме

РИА Новости Спорт — о самой большой сенсации последних лет в ММА и реакции мира смешанных единоборств на первое поражение в карьере экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Илии Топурии.

Крушение поезда хайпа

Причем не одного. В соглавном событии вечера Алекс Перейра не смог стать первым в истории лиги бойцом, бравшим пояса в трех дивизионах. Его деклассировал во втором раунде француз Сирил Ган и покинул октагон на лужайке Белого дома с временным поясом в тяжелом весе. И пока зрители пребывали в шоке от нокаута бразильца, исторический турнир UFC преподнес нам еще большую сенсацию! Топурия потерял и титул, и "нолик" в графе поражения, и ауру несокрушимой машины по штамповке нокаутов.

Американский ветеран ММА Джастин Гэтжи поразил. Он провел лучший бой в карьере и с третьей попытки забрал золото. А вот 29-летний Илия был не похож сам на себя: быстро устал, несколько раз побывал в нокдауне, не вкладывался в добивание шатающегося Гэтжи — показалось, что чемпион вышел на бой совершенно без плана. С другой стороны, сказался жуткий урон, который понес Топурия к началу четвертого раунда: залитое кровью лицо раздуло от гематом настолько, что врач хотел остановить поединок.

В итоге избиение остановили перед пятым раундом по инициативе секундантов Матадора.

"Сдался в самом большом бою"

Многие коллеги Илии по бойцовскому цеху с радостью отреагировали на исход мэйн ивента UFC Freedom 250. Не столько из-за триумфа 37-летнего Гэтжи, сколько из-за провала Топурии, сильно раздражавшего своими провокационными заявлениями, надменностью, самолюбованием… И излишней самоуверенностью:

перед поединком испанец грузинского происхождения поставил себе в описание профиля в соцсетях рекорд 18-0 (теперь 17-1);

недавно провел "похороны" своих поверженных оппонентов, среди которых оказался и Джастин;

накануне турнира и вовсе сходил с семьей и командой в ресторан, где отметил победу над Гэтжи и первую защиту титула.

Что было дальше? Впервые за десять лет чемпион UFC в легком дивизионе потерял титул в бою.

Вот как сначала отреагировал на первый проигрыш Илии российский чемпион UFC в полусреднем дивизионе, первый номер лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Ислам Махачев, которого Матадор неоднократно словесно задевал и вызывал на бой:

« "Тот, кто превозносит себя, будет унижен! Это многоуровневая игра! Поздравляю, Джастин, ты заслужил этот пояс больше, чем кто-либо!"

А потом добавил:

« "Сдаться в самом большом бою в карьере — на такое способен не каждый. Настоящая легенда".

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых Теренс Кроуфорд тоже отреагировал на апсет в Вашингтоне с юмором:

« "Это он говорил, что вырубит меня и отмудохает нас с Шакуром Стивенсоном одновременно?"

Топурию пришлось госпитализировать

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что испанца отправили в больницу сразу после проигранного боя:

« "Илия в больнице, его сильно потрепало. Я не врач, но его глаз выглядит так, будто это перелом глазницы. Просто предполагаю. Мой план — дать ему отдохнуть, восстановиться, сделать паузу. Сегодня у него был тяжелый вечер. Я просто хочу убедиться, что он поправится. Даже не думаю о его следующем бое". (MMA Fighting)

А вот Гэтжи в ходе октагон-интервью выразил респект сопернику, с которым до боя был конфликт в СМИ и соцсетях:

« "Он просто невероятен, уже в первом раунде я понял, что мне придется тяжело. Но в третьем раунде я почувствовал, что могу выиграть. Я был готов доминировать. Он так жестко достал меня по печени, но здесь, видимо, дело в немецком сердце моего отца, которое не позволило мне сдаться. Я смотрел UFC с первого дня, я такой фанат. Я просто счастлив, что стал чемпионом. Решил для себя, что не проиграю сегодня ни при каких обстоятельствах. Я просто не мог потерпеть поражение в этот день, на таком турнире".

"Заслужил хорошую взбучку"

Не забудем про Армана Царукяна. Российский легковес UFC, претендент №1 на пояс поставил на победу Джастина один миллион долларов. А после турнира в Белом доме поиздевался над ненавистным Топурией в соцсетях:

« "Илия "Больше не надо" Топурия".

Тут как тут еще один топ легкого дивизиона, британец Пэдди Пимблетт, уступивший в январе Гэтжи в противостоянии за временный пояс:

« "Единственное, что тебе нужно было сделать, это избить 38-летнего, который вышел после пятираундовой битвы со мной... а ты сдался, сидя на стуле. Я настоящий боец и продержался весь бой, а ты – мелкий притворщик, Чоризо! Поздравляю, Джастин! Реванш за титул неоспоримого?"

А вот Хамзат Чимаев, в мае лишившийся нуля в графе "поражения", никого подкалывать не стал:

« "Те, кто радуются поражениям других, никогда не увидят величия в этом виде спорта".

Наконец, не стал глумиться над Илией и острый на язык Конор Макгрегор: